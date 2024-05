Uomini e donne: 'Lei si chiama Alessia e tu Fabio, che ca*zo vuoi?” Maria de Filippi è una furia

L'appuntamento giornaliero con Uomini e donne ha riservato agli spettatori un'insolita presa di posizione della conduttrice: Maria De Filippi ha richiamato in modo severo Fabio, uno dei cavalieri del parterre che aveva alzato la voce con Alessia.

Uomini e donne: Maria De Filippi asfalta Fabio

Sul web viene chiamata furia mariana, ed è un fenomeno televisivo che si verifica periodicamente all'interno del dating show. L'evento si verifica quando la conduttrice perde la pazienza con uno dei protagonisti del dating show e fa una sfuriata per asfaltare il malcapitato o la malcapitata.

Oggi il soggetto vittima della furia è stato Fabio, sedutosi al centro dello studio con Sabrina. Il cavaliere in questi giorni ha inviato un messaggio sia a Jasna che a Tiziana. In precedenza entrambe erano uscite con il cavaliere per una cena ma la frequentazione si era interrotta. Fabio sostiene che voleva solo mantenere un rapporto di amicizia con loro, per Gianni Sperti, invece, lui ci ha riprovato ed è stato respinto.

Nelle precedenti registrazioni, Fabio aveva smesso di frequentare Sabrina che, sentendo i racconti delle altre dame, ci rimane male. Lei sostiene che con Fabio si era stabilita una certa intimità e questo suo comportamento la fa star male, anche per questo l'ultima volta aveva pianto. Nella conversazione interviene Alessia, che invita Sabrina a volersi più bene, ricordandole che in passato Fabio le ha mancato di rispetto in più di un'occasione.

Il cavaliere cerca di zittire Alessia, ma in difesa della dama inerviene Maria De Filippi: "Lei si chiama Alessia e tu Fabio, che cazo vuoi?Chi pensi di essere tu? Come ti permetti di rivolgerti così a lei? Abbassa la voce?. Il cavaliere accusa la sfuriata* e batte in ritirate.

Alessio è tornato con Claudia

Al centro del parterre si sono seduti anche Cristiano e Asmaa. Giulia interviene per dire di essere rimasta delusa da come Cristiano abbia chiuso la loro conoscenza per iniziarne subito un'altra con Asmaa. I due opinionisti e il pubblico trovano strano il loro rapido coinvolgimento.

Oggi sono tornati in studio Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, usciti dal programma agli inizi di febbraio, i due continuano la loro storia d'amore, anche se per il momento non pensano alla convivenza.