Uomini e Donne, Alessio e Claudia lasciano il programma nonostante i dubbi della dama

Nell'appuntamento pomeridiano di Uomini e donne, Alessio e Claudia sono usciti dal programma, ma la scelta non convince.

Alessia e Claudia del Trono over hanno lasciato insieme Uomini e donne, la loro scelta non è stata approvata da parte del pubblico che ha previsto che la coppia non durerà a lungo. Nel programma è tornato Mario Cursitore. Nel Trono classico Brando ha inseguito Beatriz per le strade di Roma.

Trono Classico: Ida

Il Trono classico è iniziato con il ritorno in studio di Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano. Lo speaker radiofonico ha rimproverato alla tronista di accettare nuovi corteggiatori, secondo la voce di Radio Kiss Kiss questo è il segnale che Ida non prova nulla per lui,

Ida Platano, dal canto suo, ha disapprovato alcuni comportamenti di Mario, ricordando le numerose segnalazioni arrivate sul suo conto. Tina Cipollari sostiene che le parole di Mario dimostrano un suo scarso interesse verso Ida, suggerendo che Cusitore stia cercando una via di fuga.

Dopo queste discussioni, Ida ha invitato Mario a ballare al centro dello studio, mossa che ha contribuito a riavvicinare i due che alla fine hanno fatto pace.

Il tronista Brando

Grazie a Brando e Beatriz, il Trono Classico ha regalato una scena degna di un programma comico. Nella puntata precedente, la corteggiatrice aveva lasciato lo studio del programma e gli studi della Fascino. Brando l'ha inseguita a bordo di un furgoncino fino all'hotel dove alloggia Beatriz. La discussione è terminata con un bacio.

Per molti spettatori e per Raffaella, l'altra corteggiatrice, questa scena anticipa la scelta di Brando che, in una delle ultime registrazioni, ha accennato che le esterne sono quasi finite, segno che finalmente anche lui sceglierà con chi lasciare il programma.

Uomini e donne: Ernesto Russo lascia il programma, Roberta non si fida di Alessandro e il ritorno di Gemma

Il Trono Over

Nel segmento dedicato al Trono Over, il focus è su Alessio e Claudia Lenti. Il cavaliere, entrato nello studio, ha chiesto ad Alessia di uscire insieme dal programma, portando con sé uno spazzolino rosa, simbolo di una possibile convivenza.

La risposta di Claudia ha sorpreso il pubblico, poiché la dama si è mostrata timorosa di accettare l'offerta di Alessio. Tina ha sottolineato l'atteggiamento ambiguo di Claudia, definendola "Una sola", accusandola di non essersi lasciata andare e di aver rovinato la proposta di Alessio.

Dopo un ballo al centro dello studio, Claudia si dichiara ancora indecisa. I due vanno dietro le quinte per parlare in privato e, al loro ritorno, annunciano di lasciare insieme il programma. Nonostante ciò, Claudia viene criticata per il suo comportamento, con Barbara De Santi che l'accusa di aver accettato l'offerta di Alessio solo perché si è resa conto di aver fatto una brutta figura.