Uomini e Donne, Claudia e Alessio a Verissimo: 'Grati a Maria De Filippi. Sogniamo una famiglia'

Ospiti di Verissimo del 2 marzo sono stati Claudia Lenti e Alessio Pili, una delle tante coppie che si sono formate in Uomini e donne. I due protagonisti del Trono Over hanno raccontato le loro impressioni di queste prime settimane vissute lontano dalle telecamere.

Nella puntata del 2 marzo di Verissimo, Claudia e Alessio hanno affrontato il palcoscenico televisivo per la prima volta come coppia, dopo il loro percorso turbolento nel mondo di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Il viaggio di Claudia e Alessio a Uomini e Donne è stato caratterizzato da un susseguirsi di momenti di incertezza e di intense emozioni. Tuttavia, la loro storia d'amore è sbocciata quando il cavaliere ha deciso di fare il primo passo e dichiararsi, cancellando tutti i dubbi che li avevano tenuti separati in precedenza.

Il colpo di fulmine è stato immediato per entrambi, anche se sono stati necessari diversi mesi prima che la loro frequentazione diventasse ufficiale. Alessio è stato attratto dalla profondità d'animo di Claudia, mentre lei ha apprezzato subito il suo lato sensibile e premuroso.

Oggi, a meno di due mesi da quella decisione, lontani dalle telecamere, Claudia e Alessio vivono pienamente la loro relazione, nonostante la distanza geografica che li separa. Alessio ha dichiarato di fare frequenti viaggi da Torino a Lecce, dove risiede Claudia, per stare con la sua fidanzata, mentre entrambi si sforzano di cogliere ogni momento insieme.

Uomini e Donne: Barbara fa un passo indietro con Ernesto "Frequentarlo mi fa molto male"

"Da quando siamo usciti passiamo dei giorni bellissimi, i lati negativi li abbiamo già scoperti tutti quindi adesso ci concentriamo sullo scoprire quelli belli", hanno confessato a Silvia Toffanin.

"Cerchiamo di stare sempre insieme, vivendoci appieno la nostra storia, come se fossimo sempre vicini, nonostante la distanza geografica. Ogni tanto litighiamo, ma è normale"; ha ammesso Claudia.

Il momento decisivo della loro relazione è arrivato durante un ballo nello studio di Uomini e Donne, quando Alessio ha deciso di baciarla, ponendo fine alle loro incertezze e aprendo le porte alla decisione di lasciare insieme il dating show.

"Quel momento è stato la fine delle nostre discussioni, ci ha fatto avvicinare tantissimo", ha spiegato Alessio. "È come se fossimo finiti in una bolla, solo alla fine della musica abbiamo realizzato dove eravamo", ha confermato la dama.

Claudia e Alessio riconoscono il ruolo fondamentale di Maria De Filippi nella loro storia: "Maria De Filippi ci ha aiutato a ragionare, ci capiva e sapeva come parlarci, se siamo qui è per merito suo. A volte dicevamo delle cose, ma se ce le ripeteva Maria le comprendevamo meglio".

Alessia e Claudio: il bacio prima di lasciare Uomini e donne insieme

Nel giorno in cui hanno deciso di lasciare lo studio di Uomini e donne mano nella mano, Alessio si presentò portando con sé uno spazzolino rosa, simbolo di una possibile convivenza. Il sì di Claudia non fu immediato. Dopo un ballo i due andarono dietro le quinte per parlare lontano dalle telecamere, al rientro in studio annunciarono che sarebbero usciti insieme dal programma.

Viste le premesse, non tutti credevano alla loro storia d'amore, lo stesso Alessio ammette che in queste tre settimane fuori dal programma: "Le cose stanno andando meglio del previsto".

Le parole di Alessio e Claudia suggeriscono il desiderio comune di costruire una famiglia insieme, come indicato dalla risposta di Alessio alla domanda di Silvia Toffanin sul loro futuro. "Desidero una famiglia e sento che con lei esiste questa possibilità", ha detto l'ex cavaliere di Uomini e donne.