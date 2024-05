Uomini e donne, Ida Platano torna sui social dopo l’addio al Trono: ecco cosa ha detto

Il passaggio dal Trono Over al Trono Classico è stato un momento di svolta studiato attentamente da Maria De Filippi, non solo per il consueto intrattenimento televisivo, ma anche per offrire una nuova opportunità a Ida Platano, fresca di una rottura con Alessandro Vicinanza, conosciuto nel dating show di Canale 5.

Questa nuova fase ha visto protagonista l'ex dama, la quale nel corso dei mesi ha navigato tra le scelte di due corteggiatori: Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Tuttavia, la sua ricerca dell'amore non è stata priva di complicazioni, culminando in episodi che hanno sconvolto il percorso della tronista che oggi ha lasciato un messaggio sui social.

Il messaggio di addio di Ida Platano

Inizialmente la tronista sembrava orientata a scegliere lo speaker radiofonico, ma poi è scoppiato il caso del "B&B gate", quando una ragazza ha segnalato Mario fuori da un bed and breakfast con un'altra donna. Nonostante le smentite dell'interessato, alla fine è emerso che la segnalazione era vera e Ida ha eliminato il suo corteggiatore. Ieri, Pierpaolo ha abbandonato lo studio dopo aver accusato Ida di averlo tenuto come riserva e di non essersi mai interessata a lui.

Dopo l'ultimo episodio, il Trono di Ida è terminato. Oggi, la parrucchiera è tornata sui social per commentare gli eventi del 14 maggio.

"Ogni volta che qualcuno cercherà di sminuirti, lascialo fare. Sorridi come si sorride al matto del paese, con tenerezza. Ciò che amo di te è che riesci a scovare il peggio delle persone e trasformarle in qualcosa di migliore", ha scritto nelle sue storie. "Sei sempre stato un po' caotico e ora sembra che tu abbia accettato questo caos dentro di te, rendendolo parte di te stesso. Resta così com'è, per il bene di tutti noi. Vedrai che tutto il bene che distribuisci, tornerà indietro a te".