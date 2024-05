Uomini e Donne: Giucas Casella Ipnotizza Tina Cipollari, in studio scoppia il caos (Video)

Oggi, il programma Uomini e Donne è stato letteralmente travolto dal ciclone Giucas Casella, ospite in studio da Maria De Filippi. La sua presenza ha scatenato il caos quando ha ipnotizzato Tina Cipollari, l'opinionista del programma, che è rimasta stesa a terra senza sensi. Questo improvviso evento ha mandato nel panico sia la conduttrice che Gianni Sperti.

Un Uragano chiamato Giucas

Alcune settimane fa, il noto illusionista ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha rivelato di aver avuto una relazione con l'opinionista del dating show di Canale 5. In una precedente puntata del programma, Maria De Filippi aveva ripreso l'intervista. Tina aveva replicato confermando l'amicizia tra i due: "Siamo molto amici e ci siamo rivisti a cena circa un mese e mezzo fa insieme ad altri, ma non capisco il senso di tirare fuori questa storia ora".

Maria le aveva fatto notare che Giucas Casella aveva parlato di una vacanza alle Maldive in cui Tina era uscita dall'acqua nuda. "Era un bel vedere, stiamo parlando di 25 anni fa", aveva sottolineato l'illusionista. Maria De Filippi aveva quindi invitato il mago negli studi per approfondire, e oggi Giucas si è presentato, portando con sé Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv, settimanale a cui aveva rilasciato l'intervista.

I due presunti ex amanti si sono seduti al centro dello studio e Tina ha ammesso che tra loro esiste un'amicizia di lunga data, confermando il viaggio alle Maldive ma negando che tra loro sia scoppiata una passione romantica. Giucas ha portato delle foto che testimoniano la loro amicizia, precedente all'approdo di Tina a Uomini e Donne.

Tina ipnotizzata al centro dello studio

Durante la trasmissione è stata mostrata una foto d'epoca in cui Tina regala un paio di mutande nere a Giucas. "Beh allora è vero che tra voi c'era un'intimità", ha sottolineato ridendo Maria De Filippo.

Ma l'apoteosi è arrivata quando i due hanno ballato al centro dello studio, e improvvisamente Giucas ha ipnotizzato Tina che si è accasciata a terra priva di sensi. Subito si è alzato Gianni, mentre Maria, rivolgendosi a Giucas, le ha detto: "Ma stai scherzando", poi si è avvicinata a Tina e ha chiesto all'illusionista di svegliarla: "Mi fa impressione stesa a terra così". Alla fine, Tina Cipollari si è alzata, ancora intontita, ha chiesto un pò d'acqua, domandando se avesse detto qualcosa di sconveniente mentre era svenuta.