Uomini e Donne, Mario Cusitore: il corteggiamento a Ida Platano continua tra ostacoli e segnalazioni

Il corteggiamento di Mario Cusitore e Ida Platano prosegue, nonostante le bugie dette sul parterre di Uomini e donne, lo speaker di Radio Kiss Kiss non si è arreso. Secondo le segnalazioni di alcuni amici dello stesso Mario, i due si starebbero ancora sentendo, quasi quotidianamente.

Le ultime mosse di Mario per conquistare Ida

Il Trono Classico dell'ex dama del dating show si è concluso senza il lieto fine sperato dai numerosi fan del programma. Ida Platano, infatti, nonostante la sua voglia di mettersi alle spalle la storia con Alessandro Vicinanza, non ha trovato un corteggiatore con cui lasciare il programma dopo la classica scelta accompagnata dalla romantica pioggia di petali di rose.

Ida e Mario al Uomini e donne

La parrucchiera bresciana aveva ristretto il campo a due uomini, Pierpaolo Siano e Mario Cusitore, ma il suo interesse, come avevano capito tutti, era rivolto soprattutto al secondo. La storia è finita ancora prima di cominciare per le numerose segnalazioni arrivate sul conto del corteggiatore. La più grave riguardava la presenza dell'uomo fuori un Bed&Breakfast in compagnia di una donna, questa indiscrezione si è rivelata vera, come è stato costretto ad ammettere lui stesso.

Ida in un momento di sconforto

La settimana scorsa, Mario ha raccontato di essere andato a Brescia per parlare con Ida a quattr'occhi, senza le interferenze dei due opinionisti di Uomini e donne, in particolare di Tina Cipollari che non ha mai creduto ai suoi racconti. In quel caso, Ida lo avrebbe rimandato a casa, dicendogli che in questo momento preferisce rimanere sola. Ma, secondo le segnalazioni arrivate all'esperta di gossip Deianira Marzano, lo speaker radiofonico non si è arreso.

I messaggi sarebbero stati inviati da persone molto vicine a Mario, si definiscono amici di Cusitore e sono pronti a giurare che l'ex corteggiatore ha capito i suoi sbagli, si è pentito di aver mentito a Ida e vuole conquistarla. Secondo questi rumors i due si starebbero sentendo quasi quotidianamente. In un video con Ciro Petrone, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Mario ha detto di aver messo la testa a posto e che presto "ci saranno buone notizie".