Uomini e Donne: Milena Parisi e Mario Verona raccontano cosa è successo dopo l'ultima puntata

La frequentazione tra i due protagonisti del dating show è rimasta in sospeso, ecco come stanno le cose oggi.

Milena Parisi e Mario Verona sono stati al centro delle discussioni sul parterre di Uomini e donne nelle ultime puntate di questa stagione del programma di Maria De Filippi. Nonostante le richieste della dama, il cavaliere catanese non le ha dato l'esclusiva, provocando la reazione degli opinionisti che le hanno consigliato di rivedere le sue priorità affettive.

Il rapporto tra i due protagonisti della settimana finale del dating show è stato definito da Maria De Filippi a due velocità. Mentre Milena ha dimostrato più volte la natura dei suoi sentimenti verso Mario, quest'ultimo non ha fatto altrettanto, continuando a far scendere sul parterre le ragazze che erano arrivate nel programma per conoscerlo.

Milena e Mario: Cosa hanno detto sui social

Nell'ultima puntata, la situazione non ha preso una piega definitiva, tanto che la stessa Milena, stanca delle mancate risposte, ha detto di essere disposta a conoscere altri uomini, perché non voleva stare a casa ad aspettarlo mentre lui passava la sua estate a Ibiza. Ora, dopo la fine del programma, la dama ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha difeso Mario dagli attacchi di alcuni haters e ha spiegato che non si ritiene una donna ingenua perché non è innamorata del cavaliere nato a Catania.

Milena Parisi e Mario Verona

Milena di Uomini e Donne, riflettendo sul suo rapporto con Mario, ha definito il cavaliere Verona come buono, "forse un po' immaturo ma privo di cattiveria". La dama ha sottolineato di non essere innamorata e non considerarsi illusa, avendo vissuto poche esperienze amorose significative. Ha ammesso una simpatia iniziale con Mario "che si è trasformata in una complicità e un legame speciale". Infine, ha spiegato che preferisce conoscere poche persone alla volta per capire chi possa starle accanto nel quotidiano.

Anche Mario ha usato Instagram per spiegare il suo legame con Milena che ha definito una persona matura e migliore di lui su molti aspetti. Il cavaliere ha voluto sottolineare "il rispetto e la lealtà presenti" tra loro nonostante possano essere stati fraintesi da chi li ha giudicati. Mario ha esortato i follower a riflettere "prima di offendere gli altri e a rispettare le diverse visioni della vita e dei sentimenti".

Uomini e Donne, Daniele e Gaia: "Vogliamo viverci giorno dopo giorno". Lei racconta il suo amore tossico

Il cavaliere del Trono Over ha elogiato la leggerezza e la spontaneità con cui hanno vissuto la loro conoscenza, senza programmi rigidi, affermando che dal suo punto di vista "per stare con una persona bisogna avere delle basi sia sentimentali, economiche ed anche logistiche". Nella parte finale del post ha invitato le persone a non farsi condizionare dai fattori esterni e a seguire le proprie sensazioni e il proprio cuore nella costruzione di una relazione.