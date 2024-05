Uomini e donne, Mario Cusitore ha rivisto Ida Platano: "Abbiamo parlato da soli e...."

Ida Platano e Mario Cusitore si sono incontrati nuovamente dopo la fine di Uomini e Donne. L'ex corteggiatore ha rivelato tutto durante un'intervista rilasciata alla pagina Instagram Opinionista Social. Lo speaker di Radio Kiss Kiss ha raccontato di essere tornato a Brescia per rivedere l'ex tronista, chiarendo anche alcune voci che lo hanno coinvolto con alcuni volti noti del parterre come Cristina Tenuta e Roberta Di Padua.

Mario ha raccontato di essere partito da Napoli mercoledì notte e di aver raggiunto Brescia alle 8 del mattino. Ha aspettato che il salone di bellezza di Ida chiudesse, ma lei non era presente. Uno dei collaboratori di Ida l'ha chiamata e, poco dopo, lei è arrivata per parlargli. Nel corso dell'ultima puntata del dating show, Tina aveva anticipato che l'ex corteggiatore avrebbe provato a rivedere La tronista da solo, senza le interferenze della Cipollari e Gianni Sperti, che lo hanno criticato aspramente.

Secondo l'opinionista, Ida in questo caso "ci sarebbe cascata come una pera cotta", ma sembra che le cose siano andate diversamente. Mario ha raccontato che, nonostante il viaggio e la chiacchierata tra i due, Ida gli ha confermato che ora preferisce rimanere sola, chiudendo ogni possibilità di una relazione con l'ex corteggiatore. "Alla fine mi ha mandato a casa, allora ho capito che il dado è tratto e, a malincuore, mi sono fatto altre otto ore di macchina per tornare a casa". Sulla famigerata segnalazione della sua presenza al B&B con una donna si è detto convinto che sia arrivata dalla portiera dello stabile "Era l'unica che poteva sapere della presenza dell'albergo nel palazzo".

Nelle ultime ore ha fatto notizia il follower che si sono scambiati sui social Cristina Tenuta e Mario. La dama del dating show non ha mai nascosto di provare una simpatia per il corteggiatore di Ida, proponendogli anche un'uscita "ma solo per conoscerci e prendere un caffè". La richiesta aveva fatto arrabbiare la tronista, anche perchè il no di Mario a Cristina non le era sembrato convinto. Durante l'intervista, Mario ha chiarito che dietro quel segui non c'è nulla di particolare "se avessi voluto agire in maniera torbida non l'avrei seguita sui social, magari avrei chiesto il suo numero di telefono".

Su Mario sono arrivate anche altre segnalazioni, si sarebbe visto a Cassino con Roberta Di Padua, uscita da Uomini e donne con Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano. Cusitore ha spiegato che si trovava nella cittadina laziale per incontrare un amico che ha un negozio e con cui lo lega da anni una sincera amicizia. Nessun incontro con Roberta, con cui non ha stretto nessuna amicizia particolare nel breve periodo che li ha visti insieme sul parterre del dating show.