Uomini e Donne, Ida Platano e Armando Incarnato sono tornati 'Non sarò un agnellino', ha promesso lui

Oggi è una giornata di festa per tutti gli appassionati di lunga data di Uomini e donne. Nella puntata del 22 novembre, sono tornati Ida Platano e Armando Incarnato. Ida è la nuova tronista del programma, mentre il cavaliere partenopeo si è rivisto nello studio del dating show, da cui mancava dall'ultima puntata della passata stagione.

Ida Platano, la nuova tronista: Svolta a Uomini e donne

Ida Platano ha preso possesso del Trono televisivo più ambito d'Italia. Originaria di Brescia, 42 anni, Ida è stata a lungo una delle dame del Trono Over. Come sottolineato da Gianni Sperti durante la puntata odierna, la scelta di Maria De Filippi rappresenta una svolta per il programma, essendo la prima volta che uno dei protagonisti del Trono Over diventa tronista.

La fine della relazione con Alessandro Vicinanza

Rispondendo alle domande di Tina Cipollari, Ida ha chiarito che la sua relazione con Alessandro Vicinanza è giunta al termine per volontà del suo ex partner. I due si erano conosciuti proprio a Uomini e donne e, secondo le ultime indiscrezioni, presto rivedremo anche Alessandro sul parterre del programma, ma non con l'intento di corteggiare la sua ex fidanzata.

Quattro giovani corteggiatori e il ballo con Andrea

Nell'episodio di oggi, Ida ha avuto l'opportunità di conoscere quattro corteggiatori, tutti più giovani di lei. Durante le domande, la nuova tronista ha voluto sapere se gli interessati fossero mai stati con donne più grandi e con figli. I ragazzi si sono dichiarati tutti interessati a conoscere Ida, che, al momento, ha ballato solo con uno di loro, Andrea.

Il ritorno di Armando Incarnato: Rivelazioni e polemiche

La puntata di Uomini e donne è stata caratterizzata anche dal ritorno di Armando Incarnato, la cui assenza a settembre aveva dato vita a numerose speculazioni. Si era detto addirittura che lo stesso Pier Silvio Berlusconi avesse messo un veto sul cavaliere considerandolo troppo trash.

"Avete stancato voi e questi articoli sulla mia persona. Per prendere click e visual alle vostre pagine scrivete cose che non esistono, notizie fake prive di fondamenta", aveva replicato Armando.

Le critiche di Armando ad Aurora Tropea

Tornato nel programma ha svelato il motivo della sua assenza "non stavo bene" e poi Armando ha chiesto di ballare con la nuova tronista, Ida Platano "Perchè noi due abbiamo un conto in sospeso, ma siamo solo amici".

Armando ha precisato che "non sarà un agnellino" e per dimostrarlo ha subito attaccato Aurora Tropea. Incarnato le ha chiesto se avesse mai considerato di lasciare il programma visto che si sente sempre attaccata. "Dici che vieni trattata male, se il contesto ti dà tanto fastidio perchè non te ne vai?".