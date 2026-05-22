Uomini e Donne: Marco Troiani abbandona lo studio dopo una lettera contro Cinzia Paolini

Nel corso della nuova puntata del dating show, Marco Troiani lascia lo studio dopo aver letto una lettera in cui vengono sollevati dubbi su Cinzia Paolini e su presunti accordi e strategie messi in atto nel programma.

Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Nel corso della puntata di oggi 22 maggio, il cavaliere Marco Troiani decide di abbandonare il programma dopo un acceso confronto con la dama Cinzia Paolini e il cavaliere Mario Lenti. Prima di lasciare lo studio, Marco legge una lettera in cui solleva dubbi su presunti accordi e dinamiche costruite dalla dama, scatenando la reazione del pubblico e degli opinionisti.

Il colpo di scena della puntata precedente: ritorna Mario Lenti

Nella puntata di ieri c'è stato un colpo di scena che ha subito acceso gli equilibri del programma: il cavaliere Mario Lenti è tornato in studio. L'uomo ha chiesto di ballare con la dama Cinzia Paolini, scatenando una forte gelosia da parte di Gemma Galgani, già provata dal suo ritorno in studio.

Cinzia Paolini al centro della polemica tra Mario e Marco

La settimana di Cinzia è però proseguita tra tensioni e nuove dinamiche. Oggi, la dama ha ricevuto una proposta di fidanzamento da parte di Marco Troiani, apparso molto emozionato. Nei giorni precedenti, era stata proprio Cinzia a chiedere il ritorno di Marco in studio, ma alcune segnalazioni ricevute subito dopo avrebbero cambiato il suo atteggiamento, portandola a fare un passo indietro.

Il confronto in studio e le accuse di poca trasparenza

Durante la puntata, la conduttrice Maria De Filippi ha mostrato anche il ballo tra Cinzia e Mario Lenti, evidenziando il loro atteggiamento complice. Cinzia ha però ribadito che la sua scelta non è legata al ritorno di Mario, ma alla presunta mancanza di sincerità da parte di Marco. Gli opinionisti e lo stesso Marco hanno espresso dubbi sulla versione della dama, sottolineando che alcune segnalazioni arriverebbero proprio da Salerno, città di origine di Cinzia.

La decisione di Marco Troiani e la lettera in studio

Nel corso del confronto, Marco ha annunciato la decisione di lasciare lo studio. Prima di uscire, ha letto una lettera con cui ha cercato di chiarire la sua posizione e smascherare quelli che ritiene accordi tra Cinzia e Mario Lenti per ottenere visibilità all'interno del programma.

Gemma Galgani ancora delusa dopo il ritorno di Mario

Intanto, sullo sfondo delle dinamiche del Trono Over, Gemma Galgani appare nuovamente provata dalla situazione. La dama continua a cercare l'attenzione di Mario Lenti, mentre lui la vede soltanto come un'amica, lasciando poco spazio a un possibile riavvicinamento sentimentale tra i due.