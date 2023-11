Uomini e Donne: Ida Platano del Trono Over è la nuova tronista del dating show (VIDEO)

Colpo di scena storico a Uomini e Donne: Ida Platano è la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. La dama aveva abbandonato il programma qualche mese fa insieme al cavaliere Alessandro Vicinanza. Dopo la loro rottura, la conduttrice l'ha invitata a fare ritorno negli studi della Fascino, ma questa volta per sedere sul trono più ambito della televisione italiana.

La Presentazione di Ida Platano

La notizia è stata diffusa dai canali social di Wittty tv, portale multimediale fondato dalla società di produzione televisiva RTI Fascino PGT di Maria De Filippi, dove è stato caricato il video di presentazione di Ida Platano. L'ex dama ha spiegato i motivi per cui ha deciso di fare la tronista.

"Forse già mi conoscete per chi non lo sapesse, sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia - ha iniziato Ida Platano - Questo è il mio salone. Nella vita faccio la parrucchiera e passo la maggior parte del tempo qui. Amo il mio lavoro perché mi dà la possibilità di stravolgere il look dei miei clienti con tagli, colori, acconciature; mi sbizzarrisco ogni giorno. Non solo mi piace stravolgere il loro look, ma anche il mio".

Ida Platano è nuovamente single e pronta a rimettersi in gioco ad Uomini e donne

"Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi che ha deciso di chiudere, e oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco. Sicuramente non rincorrerò più nessuno: chi mi vuole sta accanto e vicino, chi non mi vuole una volta andato, basta, mi chiudo. Sono una romanticona in amore, e in amicizia do tutta me stessa. Mi piace viaggiare e mi piace tanto tanto mangiare, però non mi piace andare in palestra, sport zero, ha continuato la nuova tronista.

Nel video Ida Platano si presenta come una donna decisa, dinamica, impulsiva e gelosa, sempre diretta e schietta. Attualmente vive con suo figlio Samuele, descritto come la sua fonte di forza. Riflette sulla mancanza di una figura maschile nella vita di Samuele, pur fornendogli tutto il necessario. In amore, segue l'istinto, nonostante le difficoltà passate. Non intende rinunciare a questa parte di sé, ma esprime il desiderio di intraprendere un percorso diverso, sperando che sia la volta giusta per lei.

Ida Platano descrive il suo uomo ideale

Ida Platano ha spiegato in dettaglio il suo ideale di corteggiatore: "Mi piace l'uomo alto e mediterraneo anche se l'estetico non è tutto.Voglio un uomo che sia deciso, determinato e che mi tenga testa e che abbia voglia di progettualità e la sera vorrei tanto che mi sussurrasse 'non ti preoccupare Ida, ci sono io con te...' Se esiste non lo so forse lo devono progettare. So cosa voglio dalla vita e farò di tutto per ottenerlo, voglio una storia d'amore che sia per sempre".