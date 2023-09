Uomini e Donne, Giuseppe e Gabriela di Temptation Island: il gesto che ha commosso il pubblico (VIDEO)

Anche oggi a Uomini e Donne sono stati ospiti due personaggi dell'ultima edizione di Temptation Island, ovvero Giuseppe e Gabriela la coppia campana che con i loro litigi e le riappacificazioni hanno movimentato il programma di Filippo Bisciglia. Oggi i due hanno emozionato il pubblico del dating show: Giuseppe ha chiesto a Gabriela di sposarlo.

"Lasciamoci il passato alle spalle", aveva più o meno detto Giuseppe nell'ultimo falò di confronto a Temptation Island, riconoscendo i suoi errori nei confronti della sua fidanzata. Ha deciso di cambiare pagina e dedicarsi anima e corpo alla sua relazione con Gabriela, senza più tradirla. Gabriela, da parte sua, grazie al docureality aveva acquisito una maggiore fiducia in se stessa, accettando il cambiamento di Giuseppe con riserva, pronta a lasciarlo al primo passo falso.

Dopo Mirko e Perla, oggi nello studio di Maria De Filippi c'erano Gabriela e Giuseppe. Quest'ultimo, complice Maria De Filippi, ha organizzato una sorpresa per la sua fidanzata. Prima della proposta di matrimonio Giuseppe ha dedicato un messaggio alla sua fidanzata: "Sono trascorsi molti anni, e posso affermare che negli ultimi tempi ho commesso molte stupidità. Siamo andati a Temptation Island, e quella sera, seduti al falò, ci siamo separati. Quella notte non sono riuscito a dormire, mi mancavi terribilmente. Poi, in un altro falò, siamo usciti insieme, e quella notte non abbiamo chiuso occhio, parlando e piangendo. Ho capito che ciò che condivido con i miei amici posso farlo anche con te. Ti chiedo profondamente scusa per le mie azioni e per averti fatto soffrire. Sei la cosa più bella che mi sia mai accaduta nella vita, sei stata la mia prima ragazza e sarai anche l'ultima. Mi hai insegnato il coraggio, sei stata al mio fianco in ogni momento, non mi hai mai fatto mancare nulla. Mi piaci persino quando litighiamo, percè poi facciamo pace. I tuoi occhi sono tutto per me. Tuttavia, c'è ancora una cosa di cui devo parlarti: poche mattine fa ti ho detto una bugia, e ora entro per dirti la verità perché voglio guardarti negli occhi".

Alla fine del messaggio, Giuseppe è entrato in studio ed era visibilmente emozionato. Si è inginocchiato davanti a Gabriela e le ha chiesto di sposarlo. "L'altra mattina sono andato al negozio per prendere questo. Questo anello l'ho fatto appositamente per te, e voglio chiederti se vuoi sposarmi. Vuoi diventare mia moglie?". Gabriela, scoppiata in lacrime, ha risposto con un "Sì".

Maria De Filippi ha spiegato che l'iniziativa è nata da Giuseppe: "Ci siamo sentiti al telefono due giorni fa. Questo lo dovevo dire perché è importante: è partito tutto da lui. So che ci sono anche le sorelle... Ti giuro, Gabriela, che non ho fatto nulla. Diglielo, Giuseppe"