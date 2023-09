Uomini e donne: chi è Brando, il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi

La nuova edizione di Uomini e Donne partirà lunedì 11 settembre 2023. Al momento, sono stati annunciati due tronisti, Christian e Brando, insieme a una tronista, Manuela Carriero. Le registrazioni del programma sono già in corso, e i tre protagonisti hanno avuto l'opportunità di conoscere alcune delle corteggiatrici e dei corteggiatori. Facciamo la conoscenza di Brando, il tronista che nei giorni scorsi è stato segnalato da alcuni fan del programma che lo accusavano di essere fidanzato.

Chi è Brando il tronista di Uomini e Donne

Una nuova promessa è pronta a far breccia nei cuori dei telespettatori di Uomini e Donne: Brando, un giovane di 22 anni originario di Treviso, è il nuovo tronista del popolare programma televisivo. Nonostante la sua giovane età, Brando sembra avere le idee molto chiare sulla vita e sull'amore.

Cosa ha raccontato Brando della sua vita

Brando si è definito un giovane normale e dice di essere consapevole che, come tutti i ragazzi della sua età, il passato condiziona le sue scelte e il modo in cui vive le sue esperienze. Da bambino, ha vissuto a Miami, ma la separazione tra i suoi genitori quando aveva solo 10 anni ha lasciato profonde cicatrici. L'assenza del padre lo ha segnato in modo indelebile, portandolo a diventare una persona più dura e disillusa nei confronti degli altri. Nonostante tutto, Brando ha un rapporto incondizionato con sua madre, definendola "il mio braccio destro" e "casa".

Lavoro ed hobby

Brando ha una variegata esperienza lavorativa, avendo ricoperto diverse posizioni tra cui cameriere, aiuto cuoco, calciatore e maestro di sci. È un grande appassionato dello sport e trova nell'adrenalina che esso gli offre una fonte di gioia e vitalità essenziale per la sua vita. Senza questa componente emozionante, Brando non riuscirebbe a vivere appieno.

La famiglia di Brando

Nel suo video di presentazione Brando ha svelato di appartenere ad una famiglia di artisti, questo perché sua zia ha recitato come attrice, mentre sia suo nonno che il bisnonno hanno svolto il ruolo di direttori d'orchestra.

Perchè Brando partecipa a Uomini e Donne

Brando si definisce coccolone, affidabile e determinato. Nel suo percorso da tronista, è in cerca di un rapporto sincero, fondato su cose semplici, evitando di cercare l'impossibile. Nonostante ciò, Brando trasmette molta sicurezza in se stesso, affermando di avere ben chiare le sue aspettative in una relazione, sia su ciò che vuole che su ciò che non vuole

Anticipazioni Uomini e Donne: Gianni Sperti e Aurora Tropea litigano, lui vuole denunciarla

Brando: le segnalazioni sul nuovo tronista del dating show

Alcuni follower di Deianira Marzano hanno segnalato all'esperta di gossip che Brando sarebbe fidanzato. "Questo era fidanzato fino a ieri con Alice, mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata", hanno scritto e "Però effettivamente lei lo taggava e invece lui no, forse non poteva far sapere che ci usciva ancora". Una delle segnalazioni aggiunge nuovi elementi: "Lei aveva anche messo delle storie con il canale che hanno preso insieme poco tempo fa (una/due settimane fa). Adesso è sparito tutto, sono sparite anche le storie in evidenza con la vacanza che si sono fatti in Egitto a inizio estate. Di certo c'è lui che i provini li ha fatti mentre stava con lei, poi non so se si siano lasciati nelle ultime due settimane, ma mi sembrerebbe strano".

Tuttavia, fino a oggi, la produzione non ha preso alcuna misura, dando scarso peso alla veridicità di queste segnalazioni.

Brando sui social

Per coloro che desiderano seguire Brando sui social media, è possibile trovarlo su Instagram con il nome utente @branduz10 e su TikTok con lo stesso nome utente. Tuttavia, al momento entrambi i suoi profili sono privati, il che è obbligatorio per i partecipanti a Uomini e Donne. Il profilo resterà così fino alla fine della loro permanenza al dating show.