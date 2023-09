Uomini e Donne, Perla e Mirko di Temptation Island ospiti in studio: ecco cosa è successo

Due dei protagonisti di Temptation Island sono stati ospiti nella prima puntata di Uomini e Donne, il dating show che è ricominciato oggi, lunedì 11 settembre. Perla e Mirko sono apparsi in studio insieme a Greta ed Igor, i rispettivi tentatori con cui ora sono in coppia. L'atmosfera in studio si è riscaldata rapidamente, e Maria De Filippi è intervenuta per placare le tensioni tra i due ex fidanzati.

La relazione durata cinque anni tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è giunta al termine durante Temptation Island 2023, alla conclusione del falò di confronto. Immediatamente dopo il programma, Mirko è uscito con Greta, mentre Perla è andata via con Igor. Tuttavia, nonostante questa separazione, tra Mirko e Perla sono rimaste delle situazioni irrisolte. Dopo il docureality condotto da Filippo Bisciglia, i due non si sono più incontrati e non c'è stato alcun chiarimento tra loro.

Dal punto di vista di Perla questo confronto è mancato per colpa di Mirko: "Per me è una cosa vergognosa non aver avuto un confronto", ha dichiarato la ragazza a Uomini e Donne. "Non mi è piaciuto che siamo dovuti arrivare qui in questa situazione, è brutto non aver avuto un confronto a quattro occhi senza telecamere. Il confronto non è avvenuto prima perché, quando siamo tornati dal villaggio, Mirko si è precipitato subito dalla ragazza che aveva iniziato a frequentare", ha aggiunto.

Mirko da parte sua, davanti a Maria De Filippi, ha respinto le accuse dell'ex fidanzata ed ha affermato: "Non è vero che non abbiamo avuto un confronto, ci siamo sentiti al telefono. Sei falsa. Quando ho capito che il confronto che volevi era solo per sminuirmi, ho deciso io che non c'era bisogno di un ulteriore confronto. Non devi essere tu a dirmi come devo comportarmi, ognuno agisce come crede", cosa che aveva già spiegato in passato.

Maria De Filippi ha spiegato a Mirko i motivi della rabbia di Perla e ha dato una sua chiave di lettura sul comportamento della ragazza, fin troppo sicura, all'inizio del docureality, che Mirko non potesse fare a meno di lei: "Penso che tu, Perla, non avessi piena consapevolezza della situazione. Vedevi dei problemi che speravi di risolvere. Secondo me, non ti aspettavi che a un certo punto Mirko avrebbe ritrovato se stesso con Greta. Immagino che tu non ti aspettassi che la vostra storia sarebbe finita così".

Rivolgendosi a Mirko, la conduttrice del dating show ha detto: "Sono felice quando ti sento dire che provi ancora del bene per lei. So che sei un ragazzo bravissimo, una persona di cuore. Non credo che tu abbia scelto di stare con una persona cattiva per cinque anni. Capisco che ci siano stati momenti difficili e aspetti di lei che erano impegnativi. Ma se hai scelto Greta, è perché sei innamorato di lei. Dal punto di vista della tua ex fidanzata, è stato un colpo duro, anche se lei stessa non è uscita da questa situazione da sola".

Dopo il programma, sia Mirko che Perla hanno condiviso post in cui esaltano le loro nuove relazioni. Nel post di Perla dedicato a Igor si legge: "Sei stato inaspettato. A piccoli passi sei entrato nella mia vita senza che me ne accorgessi, grazie alla tua simpatia e al tuo sorriso contagioso che illuminavano quei giorni al villaggio in cui vedevo solo nero. Ritornati alla quotidianità, non è stato facile affrontare la realtà, non è stato facile starmi vicino e subire i miei sbalzi d'umore, ma tu non hai mai rinunciato a me e mi sei rimasto accanto, facendomi superare le mie paure sull'aprirmi, sul lasciarmi andare, sul fidarmi. Grazie perché tutte le volte in cui mi chiudevo in me stessa, tu eri lì ad aprire uno spiraglio. Oggi voglio correre qualsiasi rischio con te, perché la paura di perderti aumenta e perché so che, comunque andrà, ne sarà valsa la pena"

Mirko, raccontando la sua relazione con Greta, ha scritto: "Le nostre anime si sono scelte senza neanche rendercene conto, ogni giorno che passava sembrava come se ci fossi sempre stata e ancora oggi non mi spiego come sia possibile. Perché non conta quanti giorni conosci una persona ma contano gli attimi che ci condividi. E i nostri attimi sembravano eterni. La lontananza sicuramente non è facile ma quando si incontrano due anime anche i corpi si sentono vicini. Vola insieme a me"