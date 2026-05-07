Uomini e Donne: Giancarlo chiude con Marina, Tiziana e Mauro si sposano

Nella puntata del 7 maggio di Uomini e Donne esplode il confronto tra Marina e Giancarlo, che decidono di interrompere la conoscenza. Emozioni invece per Tiziana e Mauro, pronti al matrimonio.

Oggi, giovedì 7 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Nel nuovo appuntamento Marina e Giancarlo hanno interrotto la frequentazione mentre un ex coppia del programma ha annunciato che presto si sposerà.

Marina e Giancarlo interrompono la frequentazione dopo un duro confronto

La puntata si è aperta con Marina e Giancarlo, che nelle ultime settimane avevano provato a capire se il loro rapporto potesse trasformarsi in qualcosa di più serio. Nonostante i momenti di vicinanza e gli abbracci, Marina ha ammesso di non essere convinta delle reali intenzioni del cavaliere.

Le sue parole hanno acceso una discussione in studio, soprattutto con gli opinionisti. Gianni Sperti, dopo aver ascoltato il racconto del cavaliere, ha infatti insinuato che tra i due ci fosse stata una maggiore intimità rispetto a quanto raccontato dalla dama, accusandola di non essere del tutto sincera.

Marina

Maria De Filippi interviene: "Non siete compatibili"

Sentendosi messa sotto pressione e definita bugiarda, Marina ha reagito con nervosismo, arrivando anche a minacciare di lasciare lo studio. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha sottolineato come lei e Giancarlo abbiano due modi completamente diversi di vivere la relazione.

Dal canto suo, Giancarlo ha ribadito la propria posizione: "Ho affermato che ci siamo un po' più aperti. Non mi sembra di aver detto qualcosa di male". Poco dopo, il cavaliere ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza, spiegando di avere la sensazione che Marina, lontano dalle telecamere, si comporti in maniera diversa rispetto a quanto mostrato in studio, come se si fosse costruita un personaggio.

Giada e Nicola lasciano insieme Uomini e Donne

Spazio poi a Giada e Nicola. Nella precedente puntata il cavaliere aveva manifestato l'intenzione di lasciare il parterre e la dama, visibilmente emozionata, lo aveva inseguito dietro le quinte. Oggi Giada ha spiegato di aver capito, proprio in quel momento, di non voler continuare l'esperienza nel programma senza Nicola. Dopo un confronto molto sentito, i due hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne per vivere la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Tiziana e Mauro annunciano il matrimonio nello studio di Uomini e Donne

Grande emozione anche per il ritorno in studio di Tiziana e Mauro, ex protagonisti del programma, arrivati per raccontare come procede la loro storia d'amore. Tra ricordi e momenti romantici, con Gemma che ha tirato fuori una giornata trascorsa tempo fa con Mauro, la coppia ha sorpreso tutti annunciando che presto convolerà a nozze. Un annuncio accolto con entusiasmo dal pubblico e dallo studio, che ha regalato alla quarta puntata della settimana un finale ricco di emozioni.