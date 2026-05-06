Uomini e Donne: Marco resta con Cinzia Paolini tra accuse e sospetti in studio

Tra accuse, segnalazioni e tensioni in studio, Marco Troiani decide di restare accanto a Cinzia Paolini. In studio però Tina Cipollari e Gianni Sperti mettono in dubbio la veridicità della coppia.

Oggi 6 maggio e andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, con in studio gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, affiancati da Tinì Cansino. L'appuntamento è stato ricco di confronti accesi: fine della frequentazione tra Davide e Cristina nel Trono Over. Elisa lascia il programma: svolta nel Trono Classico

Trono Over: Cinzia e Marco tra segnalazioni e nuove conferme

Al centro dello studio tornano Cinzia Paolini e Marco Troiani, nuovamente sotto i riflettori dopo alcune segnalazioni arrivate alla redazione. Nonostante le polemiche, Cinzia ha deciso di convincere Marco a restare e i due hanno trascorso anche una serata insieme, cenando fuori.

La dama, però, mantiene un atteggiamento prudente: vuole procedere con calma, pur dando al cavaliere la possibilità di dimostrare le sue reali intenzioni.

Cinzia Paolini

Dubbi in studio: Tina e Gianni mettono in discussione la coppia

Per Tina Cipollari e Gianni Sperti, la coppia non sarebbe del tutto sincera. A far discutere è soprattutto il racconto della loro serata, durante la quale i due avrebbero condiviso momenti molto intimi, come un abbraccio prolungato nella stanza dell'hotel.

Cinzia, nel frattempo, ha scelto di rifiutare un nuovo corteggiatore, per gli opinionisti questo gesto indica un accordo tra i due. Tina arriva a una conclusione netta: i due dovrebbero anche lasciare il programma e continuare la conoscenza lontano dalle telecamere.

Addio tra Davide e Cristina: una rottura senza sorpresa

Nel secondo segmento del Trono Over, si chiude la frequentazione tra Davide e Cristina. Una separazione che, secondo lo studio, era nell'aria da tempo. Davide sostiene che Cristina sarebbe rientrata nel programma con obiettivi poco chiari, mentre lei accusa il cavaliere di essersi allontanato dopo aver raggiunto una certa intimità.

Trono Classico: Elisa lascia il programma e Ciro resta diviso

Colpo di scena anche nel Trono Classico: Elisa Leonardi ha deciso di abbandonare il programma e lasciare Ciro Solimeno, dichiarando di essere innamorata del tronista. A questo punto Ciro si ritrova con una sola corteggiatrice rimasta, Martina Calabrò. Secondo Gianni Sperti, la decisione di Elisa è da comprendere e merita rispetto.

Ciro Solimeno appare ancora indeciso sui propri sentimenti e sta valutando se provare a recuperare il rapporto con Elisa. Intanto Martina Calabrò si dice delusa all'idea che il tronista possa tornare sui suoi passi.