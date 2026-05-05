Uomini e Donne: Massimo lascia Sabrina e Giada segue Nicola tra le lacrime

Nella puntata del 5 maggio 2026 di Uomini e Donne, Massimo chiude con Sabrina tra le polemiche, mentre Giada scoppia in lacrime e decide di seguire Nicola fuori dallo studio dopo un addio improvviso.

Oggi, martedì 5 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi con la presenza in studio degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme a Tinì Cansino. La puntata ha visto alternarsi momenti di forte tensione, ritorni inaspettati e nuove decisioni che hanno movimentato sia il Trono Over che il Trono Classico.

Cinzia e Marco Troiani: ritorno inaspettato dopo la lite

Nella puntata di ieri Cinzia Paolini era uscita nel backstage per confrontarsi con Marco Troiani, dopo che lui aveva minacciato di abbandonare il programma. Oggi il cavaliere è tornato sui suoi passi e ha deciso di restare. Cinzia, però, non sembra ancora del tutto convinta: pesa su di lei anche una segnalazione arrivata alla redazione, secondo cui Marco avrebbe chiesto a una donna di sposarlo poco tempo prima. Nonostante i dubbi, la dama non chiude la porta, ma si prende tempo per capire i reali sentimenti del cavaliere.

Massimo tra scuse e nuove rotture

Spazio poi a Barbara De Santi, che riceve le scuse da Massimo dopo le tensioni delle scorse puntate. Ma il percorso del cavaliere continua a essere turbolento: Massimo decide infatti di interrompere anche la conoscenza con Sabrina Zago, parlando di incompatibilità caratteriale. La reazione della dama è molto forte: Sabrina lascia il suo posto indignata, tra rabbia e delusione: "Mi fate schifo tutti", dice rivolta a Massimo.

Marco, il cavalieri di Cinzia Paolini

Sabrina Zago, Giada e Nicola: addii e lacrime in studio

Nel frattempo Massimo esce anche con Giada, ma la situazione si complica rapidamente anche per Nicola. Il cavaliere annuncia infatti di voler lasciare il programma, deluso dall'evoluzione della conoscenza con Giada. La dama, visibilmente colpita, scoppia in lacrime e decide di seguirlo, lasciando - per ora - lo studio.

Trono Classico: dubbi e nuove tensioni per Ciro Solimeno

Per il Trono Classico protagonista è Ciro Solimeno, che è uscito in esterna con Elisa Leonardi. Durante l'incontro, la corteggiatrice ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata, compreso il rapporto con il nonno. Tuttavia, Ciro continua ad avere dubbi sul reale interesse di Elisa, provocando una forte reazione da parte della ragazza.

Martina Calibrò

Martina Calabrò e l'esterna che spiazza Ciro

La situazione si accende ulteriormente con Martina Calabrò, che durante l'esterna presenta suo padre a Ciro. Un momento molto personale che colpisce particolarmente il tronista. Questa uscita diventa infatti la sua preferita, creando però nuove tensioni con Elisa, che si sente messa da parte e decide di allontanarsi.

Ciro Solimeno sempre più indeciso: chi sceglierà?

Tra dubbi, gelosie e confronti sempre più accesi, la situazione per Ciro si complica. Al momento non è ancora chiaro con chi deciderà di lasciare il programma, mentre le dinamiche tra le corteggiatrici si fanno sempre più tese. La prossima puntata potrebbe essere decisiva per il suo percorso.