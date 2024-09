Uomini e Donne: Gemma Galgani conquista un corteggiatore di Barbara De Santi, Aurora si scontra con Armando

Quarto appuntamento della nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo aver conosciuto i nuovi tronisti, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon, la puntata di oggi ha visto protagonisti alcuni volti storici del Trono Over, che come sempre hanno animato il parterre con battibecchi e frecciatine.

Gemma e la sorpresa inaspettata

La prima dama a sedersi al centro dello studio è stata Barbara De Santi, che ha conosciuto Raffaele, un cavaliere tornato dal passato per corteggiarla. L'uomo, infatti, aveva già frequentato il dating show. Quando Barbara ha deciso di mandarlo via, è intervenuta Gemma Galgani. Lei e Raffaele si erano già incrociati nella stagione 2016/2017.

I due si erano frequentati per un breve periodo, fino a quando Gemma aveva deciso di interrompere il rapporto. Oggi la dama piemontese ci ha ripensato, vorrebbe riprendere il filo interrotto anni fa e ha chiesto al cavaliere di restare. Raffaele ha accettato, e nelle prossime puntate scopriremo come si evolverà il rapporto.

Tensioni in studio: le opinioni contrastanti del Trono Over

Dopo Barbara, è stato il turno di Aurora, che ancora una volta ha subito attacchi da parte di alcune persone del parterre, incluso Andrea, uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon. Aurora aveva due sedute, Carmine e Martino. Il primo, sceso appositamente per conoscerla, è stato rimandato a casa perché tra loro non è scattata la chimica.

Ida Platano ha lasciato Uomini e donne

Stessa sorte per Martino, che comunque rimane sul parterre come uno dei cavalieri del programma. Durante una cena, Martino non ha lasciato parlare Aurora, e lei ha deciso di eliminarlo. Le motivazioni di Aurora sono apparse pretenziose, tanto che anche Armando Incarnato ha cercato di criticarla. Tuttavia, Aurora lo ha fermato subito: "Che io non piaccia a un uomo come te, per me è un onore", ha detto, visibilmente infastidita.

Il saluto dell'ex tronista di Uomini e donne

In studio c'era anche Ida Platano che aveva già partecipato alla puntata di ieri, quando ha raccontato la sua versione della fine del suo rapporto con Mario Cusitore, l'ex corteggiatore che aveva provato a riconquistarla anche dopo la fine del programma.

Uomini e donne: Martina De Ioannon si accomoda sul trono, Ida dice addio a Mario Cusitore

Nonostante le insistenze di Gianni Sperti, che le aveva chiesto di tornare tra le dame del Trono Over, Ida ha preferito lasciare lo studio, declinando l'offerta. Mario Cusitore, che nel frattempo ha smesso di collaborare con Radio Kiss Kiss, ha accettato l'invito di Maria De Filippi e dell'opinionista e tornerà nelle prossime puntate come cavaliere.