Mario Cusitore di Uomini e donne: "Sono disoccupato, non lavoro più con Radio Kiss Kiss"

Mario Cusitore è stato il protagonista della prima puntata di Uomini e Donne. Sul parterre del dating show, l'ex corteggiatore di Ida Platano ha affrontato Cristina Tenuta, la quale gli ha rinfacciato il fallimento della loro brevissima frequentazione estiva, avvenuta dopo la conclusione dell'ultima edizione del programma di Maria De Filippi. Oggi il partenopeo ha annunciato la fine della collaborazione lavorativa con Radio Kiss Kiss.

Il cavaliere disoccupato: la rivelazione di Mario Cusitore

Alla fine della puntata del dating show trasmessa lunedì 23 settembre, Maria De Filippi e Gianni Sperti hanno incoraggiato l'ex corteggiatore di Ida a rimanere nello studio, invitandolo a occupare una delle sedie destinate ai cavalieri del Trono Over. Nonostante le insistenze dell'opinionista, Mario ha rifiutato l'offerta. Tuttavia, grazie alle anticipazioni, sappiamo che Mario ha poi cambiato idea ed è tornato nello studio come uno dei nuovi protagonisti di questa stagione appena iniziata.

Durante l'episodio, Mario si è scontrato apertamente con Armando Incarnato, che lo ha criticato per il modo in cui ha trattato la sua amica Ida Platano, che oggi ha raccontato perchè ha deciso di troncare i rapporti con Cusitore. Nel corso del litigio, Armando ha anche menzionato la posizione di Mario all'interno di Radio Kiss Kiss, mettendo in discussione il suo ruolo di speaker radiofonico dell'emittente partenopea.

Armando Incarnato ha avuto un battibecco con Mario

Oggi, in una storia condivisa su Instagram, Mario ha chiarito che, da circa dieci giorni, non lavora più per Radio Kiss Kiss, senza però fornire dettagli sui motivi di questa interruzione. Cusitore ha dichiarato: "In tanti mi chiedete perché non faccio più le pillole con Pippo Pelo e Adriana a Radio Kiss Kiss, come mai non mi vedete più in trasmissione".

Uomini e Donne: Armando attacca Mario, ma Maria De Filippi e Gianni Sperti lo difendono

"Quindi voglio togliere ogni dubbio - ha continuato - non lavoro più da dieci giorni per Radio Kiss Kiss, abbiamo interrotto i nostri rapporti per motivi che non sto qui a dire, sono cose nostre. Volevo chiarire affinché non sussistano più domande del genere". Con queste parole, Mario ha spiegato la sua situazione lavorativa, sottolineando la fine della collaborazione con l'emittente partenopea e confermando il suo attuale stato di disoccupato.