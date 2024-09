Uomini e donne: Martina De Ioannon si accomoda sul trono, Ida dice addio a Mario Cusitore

Oggi il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto l'ultima tronista, dopo Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli. È stato il turno di Martina De Ioannon, 27enne romana, la cui ultima relazione è finita sotto i riflettori di Temptation Island, dove aveva partecipato con l'ex fidanzato Raul Dumitras.

Martina De Ioannon si presenta al pubblico di Uomini e donne

Al centro dello studio, il led ha mostrato la clip di presentazione della nuova tronista, in cui si vedeva il falò di confronto con il suo ex. "Non pensavo che l'esperienza sarebbe andata così," ha raccontato Martina, ripercorrendo il percorso vissuto nel viaggio dei sentimenti. "Sono entrata convinta di amare Raul e pensavo che l'unico problema della nostra relazione fosse la sua gelosia."

Con voce decisa, ha proseguito: "Già dopo una settimana mi sono resa conto che il vero problema non era quello, e che non ero più innamorata di lui. Non è stato facile prendere questa decisione perché non me l'aspettavo, ma, come faccio sempre nella vita, affronto le cose di petto e ho preferito chiudere una storia che non sarebbe stata sincera."

La nuova tronista Martina De Ioannon

Durante Temptation Island, Martina ha incontrato l'ex corteggiatore Carlo Marino. I due si sono frequentati brevemente dopo la fine del docu-reality, ma la storia non ha funzionato. "Ci abbiamo provato, ma non è andata. Mi sono resa conto che non eravamo compatibili e, anche in questo caso, sono stata sincera e ho deciso di chiudere la conoscenza."

La tronista ha poi spiegato cosa l'ha spinta a sedersi sul trono più famoso della televisione italiana: "Alla mia età, non cerco una storiella. Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita, che abbia i miei stessi valori, soprattutto quello della libertà, che per me è importantissimo. Voglio qualcuno che mi faccia perdere il controllo e provare quel brividino."

Il ritorno dell'ex Tronista

Nella stessa puntata, è tornata Ida Platano per parlare della fine della relazione con Mario Cusitore, già ospite nella prima puntata del programma. L'ex tronista ha spiegato di aver preso la decisione di interrompere la storia in totale autonomia, nonostante i tentativi di riconquista di Mario, che le aveva inviato lettere, fiori e peluche.

Ida Platano ha ammesso che, sebbene il suo ex corteggiatore le piacesse, ha capito che non era la persona giusta per lei. Ha scelto di andare avanti con serenità, sottolineando come, per la prima volta, abbia deciso di mettere se stessa al primo posto, un grande cambiamento rispetto al passato.