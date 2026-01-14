Uomini e Donne: Gemma attacca Arcangelo, Ciro esce con due corteggiatrici

Puntata ad alta tensione tra accuse dirette, vecchi rancori e nuove esterne che fanno discutere. Gemma non risparmia Arcangelo mentre il trono di Ciro si complica tra segnalazioni e dubbi.

Oggi, mercoledì 14 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Canale 5 guidato dall'intramontabile Maria De Filippi. Una puntata densa di dinamiche incrociate, accuse, dichiarazioni mancate e strategie sempre più evidenti.

Trono Classico: Gemma Galgani contro Arcangelo: vecchi rancori mai risolti

Ad aprire le danze - perché cambiare quando si può restare fedeli alla tradizione - è stata Gemma Galgani, che ha deciso di prendere di mira uno dei suoi ex corteggiatori, Arcangelo Passirani. Secondo la dama torinese, il cavaliere dispenserebbe consigli a tutto il parterre senza averne davvero "titolo", viste le sue performance sentimentali nel programma. Un attacco frontale, insomma.

Arcangelo però sembra avere ben altro a cui pensare: racconta con entusiasmo la sua uscita con Magda, fatta di risate e baci appassionati. Ma la gioia dura poco, perché arriva l'intervento di Sebastiano Mignosa, che accusa Arcangelo di aver iniziato a flirtare con Magda quando lei e Sebastiano si stavano ancora frequentando. Magda, però, non ci sta e ricorda a Sebastiano un dettaglio non proprio irrilevante: è stato lui a raccontare in studio momenti di intimità tra loro, motivo per cui lei si è allontanata. Altro che colpa di Arcangelo.

Alessio Pilli Stella

Alessio Pilli Stella e la "fuga sentimentale"

Si passa poi ad Alessio Pilli Stella, che continua indisturbato a collezionare cuori infranti nel parterre femminile. L'ultima a cadere (quasi) nella sua orbita è Rosanna Siino, che si spinge oltre ogni esitazione: prima il numero di telefono, poi una richiesta diretta di ballo e una dichiarazione piuttosto esplicita di interesse.

Alessio, però, fa un elegante passo indietro. Il motivo? Rosanna è l'ex di Giuseppe Molonia, suo amico, e - a quanto pare - la regola dell'amico vale anche a Uomini e Donne. Rosanna non sembra però intenzionata ad arrendersi facilmente, lasciando la porta socchiusa a futuri colpi di scena.

Gemma colpisce ancora

I riflettori tornano inevitabilmente su Gemma Galgani, che dichiara senza mezzi termini di non essere interessata a Roberto. Lui tenta anche la carta della poesia, ma nulla da fare: Gemma resta impassibile. Gianni Sperti osserva che quando un uomo non le piace, Gemma non mostra la minima empatia, la stessa empatia che invece pretende dai cavalieri che frequenta. Karma televisivo? Forse sì.

Carlo

Sabrina e Carlo: lacrime, sfiducia e déjà-vu

Dopo lo scontro della scorsa puntata con Tina Cipollari, Sabrina torna al centro studio visibilmente provata. Tra le quasi lacrime spiega di non riuscire a fidarsi, mentre Carlo prova a rassicurarla. Una sceneggiatura già vista, ma che continua a funzionare perfettamente nel meccanismo del programma.

Il trono di Ciro Solimeno: tra segnalazioni e dubbi

Spazio infine al trono di Ciro Solimeno, che dopo le recenti dichiarazioni sulle sue uscite illegali con Martina De Ioannon rischia di perdere credibilità. Il tronista è andato in esterna prima con Elisa e poi con Alessia, su cui però pendono alcune segnalazioni: i due si conoscerebbero già e frequenterebbero la stessa palestra. Nelle prossime settimane, dopo la scelta di Cristiana, il trono di Ciro avrà maggiore spazio. A quel punto scopriremo se decollerà davvero o se finirà nel dimenticatoio, come accaduto alla stragrande maggioranza dei tronisti delle ultime edizioni.