Uomini e Donne: Elisabetta replica sui social, attacco a Tina e Gianni

La puntata di ieri di Uomini e Donne si è aperta con un clamoroso colpo di scena. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono tornati nel programma, ufficializzando la loro relazione e annunciando addirittura la convivenza. A rivelarlo è stata Maria De Filippi, spiegando che il cavaliere avrebbe raggiunto Elisabetta all'Isola d'Elba per iniziare questa nuova fase della loro storia.

Le accuse degli opinionisti: "Avete preso in giro tutti"

La nuova coppia è finita subito al centro delle polemiche. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno duramente criticato il comportamento di Sebastiano. Il motivo? Solo poche settimane prima, il cavaliere aveva lasciato il programma insieme a Simona Cannata. Tuttavia, dopo pochi giorni, la relazione si è conclusa bruscamente e Mignosa ha iniziato una nuova frequentazione con Elisabetta. Secondo gli opinionisti, i due avrebbero nascosto la loro conoscenza alla redazione, mentendo e prendendo in giro tutti, in particolare Simona.

La replica di Elisabetta sui social: attacco diretto a Tina e Gianni

A poche ore dalla messa in onda della puntata, Elisabetta ha risposto alle critiche tramite Instagram con parole molto dure. Sotto una foto che la ritrae sorridente insieme a Sebastiano, l'ex dama ha scritto: "Preferisco noi al vuoto dei contenuti di chi apre bocca solo per dare fiato". Un attacco frontale agli opinionisti che evidenzia la forte tensione nata in studio.

Simona Cannata

Simona Cannata ringrazia Tina e Gianni: "Mi hanno difesa"

Se da una parte Elisabetta si scaglia contro gli opinionisti, dall'altra Simona Cannata prende posizione opposta. Dopo la puntata, l'ex protagonista del programma ha voluto ringraziare pubblicamente Tina Cipollari e Gianni Sperti per il sostegno ricevuto: "Grazie Tina e Gianni per il rispetto e la fiducia che ho sentito autenticamente espressi nei miei confronti".

Nessuna telefonata: la smentita di Simona

Simona ha anche smentito un dettaglio importante raccontato da Sebastiano in studio. Il cavaliere aveva dichiarato di averla chiamata per comunicarle la fine della loro relazione. Ma la risposta della Cannata è stata netta: "Telefonata post? Assolutamente nessuna, mai". Una dichiarazione che aggiunge ulteriori dubbi sulla versione di Mignosa* e alimenta ancora di più le polemiche attorno alla coppia.