Uomini e Donne: Maria caccia Rocco, Tina profetizza e fa piangere Sabrina

La puntata di oggi 13 gennaio di Uomini e donne è un concentrato di colpi di scena: Rocco lascia il programma, Sabrina si difende tra le lacrime e Tina lancia accuse che trovano subito conferma.

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 13 gennaio 2026 su Canale 5, ci ha ricordato una verità fondamentale del dating show: il passato non passa mai davvero. Soprattutto se ti chiami Rocco Bruno. Nel Trono Over Tina Cipollari fa piangere Sabrina mentre nel Classico Flavio annuncia che la sua scelta è vicina.

Maria De Filippi smaschera Rocco che deve lasciare lo studio

Si riparte infatti dal confronto infinito (e ormai leggendario) tra Cinzia Paolini e Rocco, una storia che sembra finita... ma solo sulla carta. Secondo la redazione, il cavaliere sarebbe ancora sentimentalmente legato alla dama, tanto da ammettere che, se Cinzia cambiasse certi atteggiamenti, lui sarebbe pronto a tornare sui suoi passi. Insomma: non sto con te, ma se diventi un'altra persona sì.

Rocco, con grande entusiasmo, chiede di restare nel programma per "rimettersi in discussione" dopo la brutta esperienza. Peccato che a rimetterlo al suo posto ci pensi Maria De Filippi, che con la solita calma chirurgica mette fine alla sua avventura: secondo la conduttrice, ogni volta che Rocco parla al centro studio dice cose diverse da quelle che lei sa essere vere.

La traduzione del messaggio è chiara e inequivocabile: basta teatro, sipario chiuso. Cinzia, invece, resta nel parterre, ma non ha alcuna intenzione di riprendere a frequentare Rocco o di riaprire vecchie dinamiche. Paolo allora si fa avanti con decisione per conoscerla meglio e lei accetta senza esitazioni. D'altronde, a Uomini e Donne, una sedia vuota non resta mai tale troppo a lungo.

Sabrina Zago

Tina vs Sabrina: quando l'opinionista vede lungo (di nuovo)

Capitolo a parte merita Sabrina Zago, attualmente impegnata nella conoscenza con Carlo. I due hanno trascorso una notte insieme, specificando - con una puntualità quasi sospetta - di aver "solo dormito". Dichiarazione che convince poco Tina Cipollari, la quale sentenzia che tra loro non potrà mai decollare nulla e che Sabrina, conoscendola, non è certo il tipo da fermarsi al pigiama party.

Carlo conferma che qualcosa di fisico c'è stato, anche se non completo. Per Tina è la prova definitiva: Sabrina non è interessata a Carlo, lo sta solo "tenendo in caldo" finché non arriva qualcuno di più stimolante. E come spesso accade, le parole dell'opinionista suonano profetiche.

Poco dopo entra Lorenzo, ex poliziotto, che chiede di conoscere proprio Sabrina. Lei accetta con entusiasmo, ci balla al centro studio e Carlo resta a guardare, visibilmente amareggiato. Sabrina però non la prende benissimo e parte all'attacco contro il cavaliere, scatenando l'ennesimo intervento di Tina, che ribadisce la sua teoria senza mezzi termini. Messa di fronte a una verità scomoda, Sabrina si rifugia nelle lacrime. Strategia difensiva o reale delusione? Ai posteri (e alle prossime puntate) l'ardua sentenza.

Trono classico: Flavio vicino alla scelta

Spazio infine al trono classico, con Flavio Ubirti sempre più vicino alla decisione finale. In esterna con Nicole Belloni, i due tornano nella location della loro prima uscita e tra loro scatta un bacio decisamente passionale. Atmosfera intensa anche con Martina Cardamone, la cui esterna appare romantica e coinvolgente. Tornati in studio però Flavio ammette che il feeling con Martina è diminuito, soprattutto perché lei fatica a esprimersi in modo profondo sul loro rapporto. Il traguardo è vicino e Flavio lo annuncia chiaramente: la scelta è ormai alle porte.