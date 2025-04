Uomini e Donne, Francesca Polizzi dopo aver abbandonato il programma: "Ho fatto un grande errore"

Colpo di scena a Uomini e Donne: Francesca Polizzi si autoelimina dal trono di Gianmarco Steri e lancia un messaggio forte sui social, sostenendo che non bisogna mai annullarsi per nessuno.

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena, ma uno in particolare ha lasciato il pubblico spiazzato: Francesca Polizzi, una delle corteggiatrici più apprezzate del tronista Gianmarco Steri, ha deciso di autoeliminarsi dal programma. La notizia è stata confermata dalla stessa Francesca attraverso una storia Instagram, in cui ha condiviso le sue prime parole dopo l'uscita di scena.

"Mi sono messa da parte per qualcuno che mi piaceva"

Nel suo lungo messaggio social, Francesca si è lasciata andare a una riflessione intensa e autentica. "Ho fatto un grande errore: mettere da parte qualcosa che mi piaceva per un'altra persona", ha scritto. L'ex corteggiatrice si riferisce alla sua decisione di prendersi una pausa dai social per tranquillizzare Gianmarco, che in studio aveva espresso dei dubbi proprio sulla sua esposizione mediatica.

"Era il mio modo per dire: 'Posso farne a meno, per me la vita è altro. Se ti fa stare più sereno, sono disposta a questo'", ha proseguito la Polizzi, facendo intuire quanto ci tenesse a costruire un legame vero con il tronista. Ma questo gesto, sebbene carico di intenzioni positive, sembra averla portata a mettere in secondo piano se stessa.

Gianmarco Steri

"Non bisogna mai annullarsi per nessuno"

Il percorso di Francesca nel programma era stato segnato da un'energia forte, da una personalità schietta e da una determinazione che l'aveva portata a distinguersi tra le corteggiatrici. E proprio questa forza è riemersa nel suo saluto al pubblico: "Ho capito una cosa: non bisogna mai annullarsi per nessuno". Una presa di coscienza importante che ha convinto la giovane a tornare sui suoi passi, lasciando il dating show per rimettersi al centro della sua vita.

L'ex corteggiatrice ha poi ribadito la volontà di tornare a occuparsi dei suoi spazi creativi online, sottolineando che le accuse di essere a Uomini e Donne per visibilità sono prive di fondamento: "Le accuse di cercare hype sono insulse e ridicole". Francesca era l'unica corteggiatrice ad avere un buon numero di follower prima della partecipazione al dating show, proprio grazie ai suoi contenuti creativi.

Francesca Polizzi: "Torno alla mia vita di prima"

Il suo messaggio si è concluso con un tono pacato ma deciso: "Sono serena, so di essere stata sincera e fedele a me stessa e so quanto valgo. Se permettete, torno alla mia vita di prima. Nessun rancore, pace e amore". La decisione di Francesca ha sicuramente creato un vuoto nel percorso di Gianmarco, che aveva dimostrato un certo interesse per lei, pur con qualche incertezza legata ai loro mondi diversi. Il Tronista dopo aver appreso della decisione di Francesca ha detto che se lo aspettava, aggiungendo che, se non fosse andata via spontaneamente, l'avrebbe comunque eliminata lui.

Una cosa però è certa: Francesca Polizzi ha lasciato il programma, ma lo ha fatto con la schiena dritta, rimanendo fedele a se stessa. E in un contesto dove spesso si rischia di perdere di vista la propria autenticità, il suo gesto è un messaggio forte per tutte le donne che, come lei, stanno cercando l'amore senza dimenticare chi sono.