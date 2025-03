Uomini e donne: chi è Francesca Polizzi, la corteggiatrice di Gianmarco Steri

Gianmarco Steri è salito sul trono di Uomini e Donne subito dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon, che nell'ultima puntata da tronista gli ha preferito Ciro Solimeno. Il suo arrivo nel Trono Classico è stato accolto con un boom di domande: ben 8.000 ragazze hanno chiesto di poterlo corteggiare. Tra queste, si è distinta fin da subito Francesca Polizzi, che ancora oggi è tra le poche rimaste nel parterre del dating show.

Chi è Francesca Polizzi? Età, studi e carriera

La corteggiatrice ha 24 anni, è originaria di Palermo ma attualmente vive a Venezia. Dopo essersi laureata in Lingue e Letterature Straniere, lavora come insegnante di inglese e cinese. La sua passione per le lingue l'ha portata a viaggiare spesso all'estero per perfezionare le sue competenze linguistiche.

Durante il suo percorso accademico, Francesca Polizzi ha studiato al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, alla Sichuan International Studies University, all'Università degli Studi di Palermo e infine all'Università Ca' Foscari di Venezia. Oltre alla carriera accademica, Francesca è molto attiva sui social media, in particolare su TikTok, dove gestisce il profilo franlizziee con oltre 214.000 follower, e su Instagram, dove è seguita da 104.000 utenti.

Gianmarco Steri suk trono di Uomini e donne

La storia tra Francesca e il tronista: feeling e ostacoli

La sua partecipazione a Uomini e Donne la vede nel ruolo di corteggiatrice di Gianmarco Steri. Tra loro, fin dall'inizio, si è creata una forte connessione, culminata in un bacio appassionato durante un'esterna al Colosseo. Tuttavia, il loro percorso non è stato privo di ostacoli: dopo il bacio, Gianmarco ha confessato di essere attratto fisicamente da un'altra corteggiatrice, Cristina. Questa dichiarazione ha colto Francesca di sorpresa e l'ha ferita, portando a tensioni e accesi confronti nello studio.

Nonostante le difficoltà, Francesca ha dimostrato di essere determinata e sincera, cercando di chiarire le proprie emozioni e aspettative con Gianmarco. Il tronista, al momento, si sta concentrando su tre corteggiatrici, tra cui Francesca, che spera di conquistare il suo cuore. Durante la sua prima presentazione, la palermitana aveva paragonato il tronista a Mr. Darcy, il celebre protagonista di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Riuscirà Francesca a essere la sua scelta?