Uomini e donne anticipazioni: Gianmarco resta con due corteggiatrici, schiaffi nel Trono Over

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne non mancano sorprese: una corteggiatrice si autoelimina, Gianmarco bacia Nadia e nel Trono Over volano schiaffi, tra accuse, tensioni e nuove esclusive.

Anche questa volta, Uomini e Donne promette scintille: tra eliminazioni a sorpresa, baci inaspettati e tensioni nel parterre Over, le dinamiche si fanno sempre più avvincenti. Francesca dice addio al dating show e non si presenta in studio. Nel Trono Over Sabrina Zago schiaffeggia Guido. I dettagli su quanto accaduto e le anticipazioni della registrazione del 22 aprile sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni.

Gianmarco Steri resta con due pretendenti

Dopo l'assenza nella scorsa registrazione della corteggiatrice, Maria De Filippi rompe il silenzio: Francesca Polizzi ha deciso di autoeliminarsi. Gianmarco Steri non sembra affatto sorpreso. Il tronista, infatti, confessa che, se non fosse andata via spontaneamente, l'avrebbe comunque eliminata lui. Un'affermazione che lascia intendere come il feeling iniziale tra i due si sia affievolito col tempo.

Il tronista ammette che Francesca, all'inizio del percorso, avrebbe potuto rappresentare la scelta perfetta. Tuttavia, tra alti e bassi e dubbi emersi nel corso delle esterne, la visione che ha della ragazza è profondamente cambiata. Nel proseguimento della puntata, vengono mostrate le esterne con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.

Gianmarco ha organizzato per entrambe un incontro speciale, facendo conoscere loro una persona molto importante: sua madre. Un gesto significativo che dimostra la volontà del tronista di approfondire la conoscenza. Tuttavia, solo una delle due corteggiatrici ha ricevuto un bacio: si tratta di Nadia Di Diodato, segnale evidente di una preferenza in via di consolidamento.

Francesca Polizzi

Ceffoni e accuse in studio

Il Trono Over non è stato da meno in quanto a colpi di scena. Si parte con Sabrina Zago, che mette fine alla frequentazione con Guido. Il confronto tra i due si trasforma rapidamente in una lite accesa, culminata in un gesto inaspettato: la dama gli rifila uno schiaffo, lasciando tutti senza parole. Guido, tuttavia, sembra già voltare pagina, dichiarando di trovarsi molto bene con Gloria Nicoletti.

Spazio poi a Gemma Galgani, che sta conoscendo Arcangelo. Dopo la loro esterna, Tina Cipollari prende la parola e si scaglia contro il cavaliere: secondo l'opinionista, Arcangelo non è realmente interessato a Gemma, come dimostrato dai continui gesti di distacco durante il filmato. Il clima si scalda ancora una volta intorno alla storica dama del programma.

Al centro dello studio troviamo Sebastiano Mignosa e Cinzia, che annunciano la decisione di frequentarsi in esclusiva, interrompendo così la conoscenza con altre persone. Tuttavia, un'altra coppia fa discutere: Giuseppe e Rosanna, accusati da Tina di non essere realmente coinvolti.

I due non accettano nuovi corteggiatori, ma nemmeno si danno l'esclusiva. Un comportamento che insospettisce l'opinionista, la quale insinua che possano essersi messi d'accordo. Giuseppe, intanto, annuncia che si recherà in Sicilia per conoscere meglio il mondo di Rosanna: solo dopo capiranno se ci sono i presupposti per continuare.