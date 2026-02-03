Uomini e Donne: Flavio e Nicole raccontano i momenti più intensi dopo la scelta

Flavio Ubirti ha recentemente concluso il suo percorso come tronista a Uomini e Donne, scegliendo tra le sue corteggiatrici Nicole Belloni. La loro storia, nata sotto i riflettori del programma di Canale 5, continua ora lontano dalle telecamere: poche settimane dopo la scelta, registrata a metà dicembre ma trasmessa il 20 gennaio, Flavio e Nicole hanno raccontato al magazine ufficiale del programma le emozioni dei loro primi giorni insieme.

Nonostante il tempo trascorso sia relativamente breve, la coppia sembra già molto affiatata. Flavio racconta di vivere un periodo di grande felicità, pieno di tutte le emozioni che sperava di provare partecipando al dating show. Nicole aggiunge che i primi momenti insieme, senza telecamere, sono stati un po' insoliti: non erano abituati a potersi scrivere o chiamare liberamente. Tuttavia, l'imbarazzo iniziale è stato più contenuto del previsto e hanno apprezzato il tempo a disposizione per conoscersi meglio.

Momenti decisivi: quando hanno capito di amarsi

Parlando di quando hanno capito di essere davvero interessati l'uno all'altra, Nicole confessa di aver provato una vera paura di perdere Flavio quando lui aveva minacciato di abbandonare il programma. La conferma definitiva del suo sentimento è arrivata durante l'ultima giornata trascorsa insieme prima della scelta. Flavio, invece, racconta che tutti i suoi dubbi su Nicole sono svaniti durante una giornata in montagna, quando ha potuto vedere il lato più spontaneo e naturale della corteggiatrice.

Flavio e Nicole: la scelta

Passioni comuni e piccoli diverbi

Oltre alle emozioni, i due hanno condiviso passioni comuni: sport, mare, cibo e montagna. L'unica differenza riguarda il calcio, che Nicole non segue. Per quanto riguarda l'attrazione, Nicole trova seducenti alcuni sguardi di Flavio, mentre lui è affascinato dal lato da "finta timida" della fidanzata. E sulla gelosia, entrambi hanno scherzato: "L'altro è sicuramente il più geloso".

Nessun contatto con la non scelta

Infine, Flavio chiarisce di non avere più contatti con Martina Cardamone dopo la scelta: tutto ciò che doveva essere chiarito è stato risolto, e ora la persona con cui desidera confrontarsi è solo Nicole. I primi giorni da coppia sembrano promettenti: tra sport, risate e complicità, Flavio e Nicole stanno vivendo un nuovo capitolo della loro storia lontano dalle telecamere, pronti a scoprire dove li porterà la loro relazione.