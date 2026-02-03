Uomini e Donne, Brando replica alle accuse di Raffaella e minaccia querele

Come prevedibile, Brando Ephrikian ha replicato alle accuse di violenza fisica e psicologica che, la scorsa settimana, Raffaella Scuotto ha mosso nei suoi confronti attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito con fermezza le parole della sua ex fidanzata, definendole 'gravi e diffamanti', e fa sapere che sta prendendo in considerazione azioni legali.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si erano conosciuti all'interno del dating show di Maria De Filippi: lui tronista, lei corteggiatrice. Al termine del percorso televisivo, Ephrikian aveva scelto proprio la giovane napoletana, con cui aveva lasciato il programma tra i petali di rosa. La loro relazione si è però conclusa la scorsa estate. Solo pochi giorni fa sono arrivate le pesanti accuse di Raffaella, alle quali Brando ha deciso di rispondere con una lunga dichiarazione pubblicata sui social.

Il comunicato letto sui social da Brando Ephrikian

"In questi giorni stanno circolando dichiarazioni e accuse molto gravi e diffamanti che mi riguardano", ha scritto Ephrikian. "Credo profondamente che ogni forma di violenza, fisica e psicologica, sia un tema serio e delicato, da non banalizzare mai. Le donne che subiscono realmente violenza meritano ascolto, tutela e verità".

Raffaella Scuotto a Uomini e donne

"Accuse prive di riscontro nei fatti"

L'ex tronista ha poi negato ogni addebito: "Le accuse mosse nei miei confronti non trovano alcun riscontro nei fatti e non corrispondono alla realtà. In modo altrettanto grave sono state diffuse conversazioni private che coinvolgono terze persone, senza alcun consenso, in violazione della privacy e della dignità di chi non ha nulla a che fare con questa vicenda".

La possibilità di azioni legali

Ephrikian parla di una "ondata mediatica fatta di giudizi e condanne preventive" e sottolinea di non comprendere "l'origine di queste accuse né il motivo per cui arrivano oggi". Ribadisce infine: "Non ho mai esercitato alcuna forma di pressione, abuso o comportamento violento. Sto valutando ogni eventuale iniziativa giudiziaria, senza alimentare odio né scontri pubblici".

Le parole di Raffaella Scuotto

Dal canto suo, l'ex fidanzata di Brando, nelle sue storie Instagram, aveva raccontato di aver vissuto episodi di violenza fisica e psicologica durante la relazione, facendo riferimento anche a presunti tradimenti. "Ho scelto di non andare più avanti quando sono stata vittima di violenza psicologica, non solo alla fine ma dal principio, e vittima di violenza fisica", aveva dichiarato Raffaella Scuotto. E aveva aggiunto: "Mi sono vergognata anche a raccontarlo alla mia famiglia. Loro lo hanno scoperto solo dopo che io l'ho lasciato. Non l'ho lasciato subito". La vicenda resta ora affidata agli sviluppi giudiziari e alle eventuali iniziative legali annunciate da Brando Ephrikian.