Uomini e Donne anticipazioni: Flavio Ubirti al limite, il tronista valuta l’abbandono

La registrazione di oggi di Uomini e Donne porta scelte nette: Gemma elimina un cavaliere, Alessio rompe con due dame e Flavio Ubirti mette fine a rincorse e comportamenti ambigui.

La seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne porta con sé nuove tensioni e decisioni drastiche sia nel Trono Over che nel Trono Classico. Protagonisti assoluti della giornata Gemma Galgani e il tronista Flavio Ubirti, alle prese con situazioni sempre più complicate. Le anticipazioni del 18 novembre sono state condivise da Fanpage.

Trono Over: Gemma elimina Gianni, ma scoppia lo scontro in studio

Nel parterre del Trono Over si parte subito con la dama piemontese, che dopo essere uscita con Gianni ha comunicato la sua decisione di eliminarlo. Gemma Galgani, infatti, ha dichiarato di non voler più alimentare false speranze, spiegando che il cavaliere non fa per lei.

Ma la situazione si infiamma quando interviene Magda, l'altra dama coinvolta nel percorso con Mario Lenti. Secondo lei, Gemma non avrebbe mai smesso di provare qualcosa per Mario e sarebbe ancora innamorata del cavaliere pugliese. L'atmosfera in studio si fa rovente: Gemma nega con fermezza qualsiasi coinvolgimento, dando vita all'ennesimo botta e risposta tra le dame del Trono Over.

Spazio poi ad Alessio Pili Stella, che nelle precedenti registrazioni aveva iniziato a conoscere Federica G. e Jone. Le due dame, tuttavia, stanno frequentando anche altri cavalieri del parterre del dating show, tra cui Gianmaria. Un dettaglio che non è affatto piaciuto al cavaliere torinese, il quale oggi ha deciso di interrompere entrambe le conoscenze. Secondo lui, il fatto che le dame continuino a uscire con altri personaggi del programma dimostra una mancanza di reale interesse nei suoi confronti.

Trono Classico: Flavio Ubirti lascia Uomini e donne?

Nel Trono Classico l'attenzione si concentra su Flavio Ubirti, sempre più provato dal comportamento delle sue corteggiatrici. Martina Cardamone è tornata in studio dopo aver abbandonato la registrazione precedente, infastidita dal bacio tra il tronista e Nicole durante un'esterna a Firenze. Oggi però trova un Flavio molto diverso: l'ex tentatore è stanco di rincorrere continuamente le ragazze fuori dallo studio.

Il tronista lancia un messaggio chiaro:se le corteggiatrici non cambieranno atteggiamento, smetterà di inseguirle e valuterà seriamente l'addio al trono. Una presa di posizione netta che potrebbe finalmente accendere un trono che, fino ad ora, è apparso piuttosto deludente.