Uomini e Donne: Cinzia flirta con Mario Lenti e scatena la reazione di Gemma Galgani

Oggi, lunedì 25 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, con in studio gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme a Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento cresce la tensione nel Trono Over: Cinzia Paolini si avvicina a Mario Lenti, scatenando una forte reazione in studio e alimentando nuovi scontri tra i protagonisti del parterre.

Massimo al centro delle polemiche: tre dame contro di lui

Uno dei protagonisti assoluti della puntata è stato Massimo, finito al centro delle critiche dopo aver frequentato contemporaneamente tre dame: Sabrina Zago, Elena e Barbara De Santi. La situazione è rapidamente degenerata quando è emerso un dettaglio curioso: Massimo avrebbe invitato tutte e tre le donne a un presunto matrimonio, che secondo le dame sarebbe stato quantomeno "fantasioso" o poco credibile.

Il risultato è stato una vera e propria coalizione femminile contro di lui. Le tre dame, deluse e infastidite, hanno espresso dubbi sulla sua sincerità, accusandolo di comportamenti poco trasparenti e contraddittori.

Mario Lenti

Gloria e Alessandro: la frequentazione si interrompe tra accuse e nervi tesi

Spazio anche alla storia tra Gloria Nicoletti e Alessandro, che nelle precedenti puntate avevano iniziato una conoscenza promettente. Nel corso dell'ultima uscita, però, la situazione è precipitata: tra i due non si è arrivati a una reale intimità e la frequentazione si è incrinata definitivamente. A far esplodere la tensione sarebbe stato anche il presunto atteggiamento di Alessandro, accusato di essere troppo distante e poco coinvolto.

Alessandro ha deciso di abbandonare lo studio, gesto che ha ulteriormente acceso il confronto. La reazione di Gloria è stata durissima in studio: la dama ha contestato il cavaliere, sottolineando come per organizzare gli incontri abbia dovuto impegnarsi molto, anche considerando i suoi impegni familiari.

Cinzia Paolini, Marco Troiani dopo l'arrivo di Mario Lenti

Nel terzo segmento della puntata si è tornati a parlare della complessa frequentazione tra Cinzia Paolini e Marco Troiani, sempre più complicata e instabile. A rendere tutto ancora più teso è stato l'arrivo di Mario Lenti, tornato recentemente nello studio e subito protagonista di nuove dinamiche. Cinzia ha reagito in modo piuttosto acceso alle battute di Mario, creando un clima di forte tensione che ha coinvolto anche Marco, sempre più in difficoltà nel ruolo di "terzo incomodo".

Durante il confronto è intervenuta anche Gemma Galgani, che ha ribadito le sue convinzioni sulle dinamiche tra i protagonisti, sostenendo che tra Cinzia e Mario ci siano stati contatti anche al di fuori del programma e che Lenti in più occasioni ha raccontato come la Paolini sia solo alla ricerca della visibilità.

Nuovi sviluppi nel parterre: Rosanna e il cavaliere Emanuele

La puntata si è conclusa con un nuovo sviluppo nel parterre femminile. Rosanna Siino ha deciso di conoscere meglio un nuovo cavaliere, Emanuele, descritto come un uomo dal carattere riservato e dall'aspetto barbuto. Dopo un primo confronto positivo, la dama ha scelto di tenerlo nel parterre per proseguire la conoscenza.