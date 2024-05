Uomini e Donne, Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio si sono lasciati: lei rompe il silenzio "C'è dolore"

Un'altra coppia di Uomini e donne ha finito il percorso nato all'interno del dating show più famoso della televisione italiana. Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio erano usciti insieme dal programma nella puntata andata in onda il 18 dicembre 2023. Dopo un periodo di crisi, e dopo le indiscrezioni sulla rottura della loro relazione, anticipata da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, Emanuela ha rotto il silenzio.

La fine della relazione tra Emanuela e Marco Antonio

Il rapporto tra i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi aveva subito alti e bassi nella prima parte della stagione 2023/2024 del programma. Tra i due si era subito stabilita una connessione ma nel frattempo l'ex cavaliere aveva accettato di uscire anche con altre dame del parterre, e lo stesso aveva fatto la dama con alcuni uomini dello studio.

Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio dopo l'uscita da Uomini e donne

Marco Antonio Alessio aveva frequentato anche Roberta di Padua, che ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza ex di Ida Platano. Tra i due c'era stato anche un bacio, ma poi avevano smesso di vedersi. L'uscita dal programma di Alessio e della Malavisi è ricordata come una delle meno romantiche del dating show, con più dubbi che certezze, spinti soprattutto dalle parole di Tina Cipollari e Gianni Sperti che forzarono una situazione che sembrava già traballante.

Il tempo ha dato ragione a chi dubitava delle potenzialità della coppia, gli ex protagonisti del programma di Canale 5 sono entrati in crisi da qualche settimana. Già ad aprile lui aveva spiegato ai suoi follower che il loro legame stava attraversando un momento di profonda difficoltà, motivo per cui non avevano pubblicato contenuti comuni.

Ora, attraverso un post su Instagram, è arrivata la conferma della rottura e le spiegazioni dell'ex dama del Trono Over che ha chiesto ai fan di rispettare il momento: "Scusate l'assenza, vi leggo e sento tutto l'affetto che mi state dando in questo momento. "Vi chiedo solo di rispettare le persone che siamo e i nostri sentimenti perché ora c'è dolore perché qui nessuno ha colpe".

Marco Antonio Alessio sul parterre del dating show

Emanuela Malavisi, ha invitato le persone a non fare congetture, smentendo che la storia sia finita per un tradimento: "C'è stato rispetto reciproco dall'inizio alla fine e ci abbiamo creduto tanto entrambi in questa relazione. Quindi evitate di screditare l'altro o giungere a conclusioni affrettate e fare mille congetture voi al posto nostro perché stiamo cercando di mantenere buoni rapporti civili nel rispetto degli otto mesi trascorsi insieme. Stateci accanto in modo pulito".