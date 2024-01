Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro e Roberta escono insieme dal programma, Ida elimina Mario

La storia a Uomini e donne tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sembra aver avuto un'accelerata improvvisa. Dopo i dubbi della dama, che fino a ieri non era convinta della sincerità dell'ex di Ida Platano, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma. Ida, dopo una nuova segnalazione, ha eliminato Mario Mario.

Anticipazioni di Uomini e donne, Il trono classico: Ida

Le anticipazioni di Uomini e Donne, fornite dal Blog Isaechia, rivelano che le registrazioni sono iniziate con il trono classico, con Ida che ha ha rivelato di aver ricevuto ulteriori segnalazioni su Mario, dopo quelle dei giorni scorsi.

Nelle chat Ida ha scoperto la sua interazione con un'altra ragazza. Non fidandosi di lui, Ida ha deciso di eliminarlo dopo aver letto i messaggi che, secondo la tronista dimostravano il suo scarso interesse nei confronti di lei. Mario, senza dire una parola, si è alzato e se ne è andato, mettendo fine alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Uomini e donne: Nuove segnalazioni su Mario, Pierpaolo fa piangere Ida che lascia lo studio.

Brando

Brando, deluso dall'assenza di sorprese dalle ragazze, ha deciso comunque di ballare con Beatriz. Nel frattempo, è scoppiata una lite tra Beatriz e Tina per questioni ricorrenti. Raffaella ha ballato con Davide, un partecipante del trono over.

Trono Over: Roberta ed Alessandro

Nel trono over, un clamoroso colpo di scena ha coinvolto Roberta e Alessandro, che hanno scelto di abbandonare il programma insieme. Roberta, nella prima parte, era in studio con Alessandro e Gianluca. Con Alessandro, non si erano sentiti, mentre con Gianluca si erano visti solo per un'ora senza grandi sviluppi.

Subito dopo, Maria ha chiesto a Roberta con chi volesse ballare, e lei ha scelto Alessandro, per tutta la durata della canzone il cavaliere ha stretto forte a se Roberta. Dopo alcune insistenze di Gianni Sperti, entrambi hanno deciso di continuare la loro conoscenza al di fuori del programma, concludendo la loro presenza con un bacio dopo un nuovo, emozionante, ballo.

Cristina Tenuta

Cristina ha avuto l'opportunità di conoscere due nuovi partecipanti, scesi sul parterre per lei, ma ha deciso di mandarli via entrambi.

Ernesto e Barbara

Ernesto, dopo aver dichiarato a Barbara che la trova sexy, le ha proposto di praticare sesso tantrico. Nonostante l'interesse di una nuova partecipante di nome Jessica, Barbara ha detto di essere attratta da Ernesto, tornato ieri nel programma, sebbene la sua barba rappresenti per lei un deterrente.

Ernesto ha accettato di tagliare la barba, ma ha stabilito che sarebbe stato lui a stabilire quando farlo, e Barbara ha deciso di dargli una possibilità.

Asmaa e Ida

Asmaa ha conosciuto un nuovo cavaliere di 33 anni di nome Mario, ma ha ritenuto che fosse troppo giovane. Nonostante le sue obiezioni, Maria ha deciso di farlo rimanere in studio.

Ida, una delle dame del trono over, ha conosciuto Luciano ma è rimasta scettica riguardo al suo interesse nei suoi confronti.