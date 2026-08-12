Alex Migliorini chiarisce la rottura con Manuel Pirelli: “Nessuno ha scoperto messaggi”

Dopo la fine della relazione culminata con una proposta di matrimonio, l'ex tronista di Uomini e Donne interviene sulle indiscrezioni e chiarisce la sua versione dei fatti sulla rottura.

Alex Migliorini parla della fine della relazione con Manuel Pirelli. L'ex tronista di Uomini e Donne, conosciuto dal pubblico per aver partecipato alla versione gay del dating show, ha deciso di intervenire dopo le recenti indiscrezioni sulla separazione dall'ex protagonista di Love Island.

Fino a poche settimane fa, Alex Migliorini e Manuel Pirelli apparivano molto affiatati. La loro relazione era arrivata a un momento particolarmente importante con una proposta di matrimonio, ma qualcosa sarebbe cambiato nelle ultime settimane. I fan hanno infatti notato che i due hanno smesso di seguirsi sui social, facendo immediatamente scattare le ipotesi sulla fine della storia.

A contribuire al dibattito era stata anche Deianira Marzano, che aveva riferito di una possibile scoperta di messaggi con altre persone. Secondo questa ricostruzione, proprio tale circostanza avrebbe potuto spingere uno dei due a mettere fine alla relazione.

Alex Migliorini e Manuel Pirelli

Successivamente, Alex aveva condiviso alcune riflessioni sui social legate alla fiducia, lasciando intendere di essere rimasto particolarmente ferito da quanto accaduto. In una delle sue storie aveva scritto: "31 anni e mai avrei pensato di vivere le ferie peggiori senza nemmeno partire. Grazie per aver rovinato tutto".

Alex Migliorini chiarisce cosa è successo con Manuel Pirelli

Quelle parole avevano alimentato ulteriormente le indiscrezioni sulla possibile causa della rottura. Ora, però, l'ex tronista ha scelto di intervenire direttamente per chiarire la propria posizione.

Alex Migliorini ha infatti smentito la ricostruzione secondo cui la fine della relazione con Manuel Pirelli sarebbe legata alla scoperta di alcuni messaggi. In una storia pubblicata su Instagram ha scritto: "Prima di parlare di situazioni che non si conoscono, sarebbe meglio conoscere i fatti. Nessuno ha 'scoperto dei messaggi' e non è questo il motivo per cui una relazione può finire".

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha poi spiegato che all'interno di una coppia possono esistere dinamiche e problemi che dall'esterno è impossibile conoscere fino in fondo.

"In una coppia esistono dinamiche, problemi, atteggiamenti e situazioni che dall'esterno non si possono conoscere", ha aggiunto Alex, ammettendo anche di aver reagito d'impulso dopo essere rimasto ferito o deluso da determinati atteggiamenti.

Alex Migliorini sul trono di Uomini e donne

L'ex tronista ha quindi riconosciuto la propria parte di responsabilità rispetto ad alcune cose condivise pubblicamente durante il momento di difficoltà, ma ha voluto soprattutto prendere le distanze dalle ricostruzioni circolate sulla sua relazione.

Il messaggio si conclude con un invito molto chiaro a non alimentare versioni dei fatti che, secondo Alex Migliorini, non corrispondono alla realtà: "Se non si conoscono realmente le cose, sarebbe meglio evitare di parlare e soprattutto di raccontare versioni che non corrispondono alla realtà".

Le sue parole sembrano quindi confermare la rottura tra Alex Migliorini e Manuel Pirelli, ma allo stesso tempo smentiscono che all'origine della separazione ci sia stata la scoperta di presunti messaggi. Sulle motivazioni precise della fine della relazione, l'ex tronista sembra invece voler mantenere una certa riservatezza.