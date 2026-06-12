Temptation Island presenta Soraya e Cristian: "Ama più Spiderman che me?"

Ecco la quarta coppia della nuova edizione: Soraya e Cristian. Tra dubbi, accuse e una frase diventata già virale sulla maschera di Spiderman, il loro rapporto è pronto a essere messo alla prova nel reality di Canale 5.

Dopo aver presentato le prime tre coppie della nuova edizione di Temptation Island, è stata svelata anche la quarta coppia, Soraya e Cristian, che ha deciso di mettere alla prova il proprio amore nel docu-reality di Canale 5. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, partirà il 24 giugno, in anticipo rispetto alla data inizialmente prevista del 2 luglio, aumentando così l'attesa del pubblico.

Chi sono Soraya e Cristian, la nuova coppia di Temptation Island

A scrivere al programma è stata Soraya, 23 anni, che ha deciso di partecipare per trovare risposte ai dubbi che da tempo la accompagnano nella relazione con il fidanzato. I due stanno insieme da un anno e otto mesi e Cristian lavora entrambi nell'azienda del padre di lei, ma qualcosa sembra essersi incrinato.

"Scrivo io a Temptation Island perché a oggi non so se Cristian è innamorato più di me", ha raccontato Soraya nel video di presentazione. La giovane lamenta una crescente distanza all'interno della coppia, soprattutto per quanto riguarda la condivisione delle passioni e del tempo libero. "Io ho 23 anni, voglio uscire con le mie amiche, voglio andare a ballare. Il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese, la sagra del carciofo".

Cristian della quarta coppia di Temptation Island

Tra le critiche mosse al fidanzato non manca una nota ironica che ha già fatto sorridere il pubblico: "Per andare a cena fuori non ce li ha i soldi, ma per comprarsi la maschera di Spiderman ce li ha. Si guarda allo specchio, poi ha il telecomandino che fa lo sguardo cattivo, leva il telecomandino e Spiderman ha lo sguardo buono. Ma vi sembra normale a 28 anni?".

Dal canto suo, Cristian ha confermato la diversità di vedute che caratterizza la coppia: "Ho 28 anni, lavoro nella ditta del padre di Soraya, non mi interessa andare a ballare. Mi sembra una bella cosa uscire per andare a fare una passeggiata, no?".

Differenze caratteriali, interessi opposti e una complicità che, secondo Soraya, si sarebbe affievolita anche sotto il profilo dell'intimità: sono questi gli elementi che hanno spinto la coppia a partecipare al programma. Il percorso nei villaggi riuscirà a chiarire i loro sentimenti oppure metterà definitivamente in luce una distanza ormai difficile da colmare?

Con la presentazione di Soraya e Cristian, il quadro delle coppie in gara continua a prendere forma e promette già confronti accesi, emozioni e colpi di scena.

Le altre coppie di Temptation Island

Sara e Gabriele stanno insieme da sei anni e mezzo. È stato Gabriele a scrivere al programma perché, pur amando ancora Sara, dice di non riuscire più a fidarsi di lei dopo aver trovato alcune chat sospette sul suo cellulare. Sara nega qualsiasi tradimento e sostiene che i problemi della coppia derivino soprattutto dalla gelosia eccessiva e dal comportamento possessivo di Gabriele.

Francesca e Danilo stanno vivendo una crisi legata alla fiducia. Francesca ha ricevuto da un'altra ragazza degli screenshot di presunte chat di Danilo su una piattaforma di incontri, in cui avrebbe chiesto un appuntamento e un numero di telefono. Danilo nega tutto e sostiene che le conversazioni siano false, manipolate o create con l'intelligenza artificiale.

Giovanni, venditore ambulante di brioche a Catania, partecipa al programma perché non si fida più di Sabrina: dopo alcune pause, il calo dell'intimità e il sospetto di un'altra persona, teme un tradimento. Sabrina ammette invece di non essere più sicura dei suoi sentimenti e vuole capire se desidera ancora stare con lui.