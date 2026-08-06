Uomini e Donne: Elisa e Ciro rispondono ai fan dopo le voci di rottura

Dopo giorni di indiscrezioni sulla loro relazione, Elisa Leonardi e Ciro Solimeno hanno deciso di intervenire sui social per fare chiarezza e spiegare il motivo della loro lontananza.

Negli ultimi giorni i fan di Uomini e Donne hanno iniziato a interrogarsi sul futuro della relazione tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. A far nascere i dubbi è stata soprattutto la mancanza di contenuti condivisi sui social, un dettaglio che per molti utenti è bastato ad alimentare le voci di una possibile crisi.

Le indiscrezioni si sono diffuse rapidamente sul web, anche perché la coppia, nata nel dating show di Maria De Filippi, è sempre stata molto attiva nel raccontare la propria quotidianità ai follower. L'assenza di foto e video insieme ha quindi spinto diversi fan a ipotizzare una rottura.

La diretta social mette fine ai rumor

Per fare chiarezza sono stati gli stessi Elisa e Ciro, che hanno scelto una diretta social per rispondere ai follower e smentire le voci circolate negli ultimi giorni. I due hanno spiegato che la distanza è dovuta esclusivamente ai rispettivi impegni lavorativi e non a problemi di coppia.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi

Nel corso della diretta hanno anche annunciato di avere già organizzato una vacanza insieme. La destinazione sarà la Sicilia, terra d'origine di Elisa Leonardi, dove trascorreranno alcuni giorni tra San Vito Lo Capo e Trapani.

A riassumere quanto raccontato dalla coppia è stata anche Daria Restaino, che attraverso la sua pagina Instagram ha spiegato come Elisa abbia confermato che la relazione procede serenamente e che la mancata presenza insieme sui social è stata semplicemente una conseguenza degli impegni professionali.

Ad alimentare le indiscrezioni hanno contribuito anche alcune foto e video che mostravano Ciro in palestra in compagnia di diverse ragazze. Un particolare che ha attirato l'attenzione e suscitato commenti da parte del pubblico, ma che può essere ricondotto alla sua attività professionale: in qualità di personal trainer, infatti, Ciro lavora quotidianamente a stretto contatto sia con uomini sia con donne.

Al momento, quindi, non ci sono elementi che facciano pensare a una crisi tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. La diretta social e i progetti già organizzati insieme sembrano aver rassicurato i fan della coppia nata a Uomini e Donne.