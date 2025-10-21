Uomini e Donne, Cristina Ferrara dopo il bacio tra Martina e Gianmarco: “giocato sporco, ha perso la maschera”

Dopo il bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Cristina Ferrara si sfoga sui social. Con un lungo post accusa l'ex di averla presa in giro e di aver recitato fino all'ultimo.

Le ultime ore sono state roventi nel mondo di Uomini e Donne. La foto del bacio tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ha scatenato un vero e proprio putiferio. Dopo le dure parole di Ciro Solimeno, ora a parlare è Cristina Ferrara, anche lei coinvolta in questa intricata vicenda sentimentale.

Riavvolgiamo il nastro per chi si fosse perso i vari passaggi. Martina De Ioannon durante il suo trono ha scelto di lasciare il programma con Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri. Quest'ultimo, subito dopo, si era accomodato sul trono e, a sua volta, aveva scelto la corteggiatrice Cristina Ferrara. Ora, dopo il gossip delle ultime ore, la giovane ha deciso di rompere il silenzio con un lungo post pubblicato sui social, lasciando intendere di essere stata tradita e presa in giro.

Cristina Ferrara si sfoga: "Mi sono data colpe inutili, ma avevo ragione"

"Non c'è nulla di male se l'amore trionfa altrove, ma giocare sporco è un altro discorso. Chi lascia una relazione facendo credere che fosse colpa dei litigi, mentre sapeva benissimo di portare avanti qualcosa di facciata, non ha perso una storia... ha solo perso la maschera." Con queste parole, Cristina Ferrara si è tolta più di un sassolino dalla scarpa, raccontando di aver percepito da tempo un cambiamento nel comportamento di Gianmarco.

Selfie di Gianmarco e Cristina dopo la scelta

"E adesso, mettendo insieme i tasselli, ho finalmente tutto più chiaro. Sono felice di non essermi sbagliata, come ho detto un po' di tempo fa. Mi ero accorta che qualcosa non mi tornava. Per un po' ho pensato di essere io quella sbagliata. Mi sono chiesta mille volte se avessi preteso troppo, mi sono data colpe inutili, ho cercato spiegazioni dove in realtà c'era solo disinteresse." Secondo Cristina, il distacco emotivo di Gianmarco Steri non era casuale, ma il segnale di una relazione ormai al capolinea.

Una rottura preparata per iniziare la nuova storia con Martina

"Il rapporto era diventato faticoso. A volte mi ritrovavo a cercare attenzioni che non arrivavano, probabilmente perché la sua testa era già altrove. E oggi lo dico senza rabbia, solo con la consapevolezza che certe distanze non si creano per caso." Le sue parole lasciano intendere che la rottura non sia stata improvvisa, ma preparata con cura in vista di un nuovo inizio al fianco di Martina De Ioannon.

Cristina svela anche un dettaglio preciso che, riletto oggi, sembra avere tutt'altro significato, 'l'incontro casuale' tra Martina e Gianmarco al The Sanctuary di Roma: "Adesso ho collegato tutti i punti, capisco anche perché proprio il giorno di quell'incontro casuale, arrivò quella chiamata poche ore prima con la scusa di volere 'mettere tutto nero su bianco'".

Ciro Solimeno

"Lui era già pronto ad andare altrove, e cercava un modo pulito per far sembrare tutto casuale." Secondo la Ferrara, la rottura con Gianmarco sarebbe stata pianificata per tempo, una strategia per chiudere una storia ormai spenta e preparare il terreno al nuovo legame con Martina. Poco prima anche Ciro aveva accusato Martina di avergli mentito.

"Auguro a Gianmarco di sentirsi finalmente sé stesso"

Nonostante la delusione, Cristina Ferrara conclude il suo messaggio con parole di grande dignità: "Ringrazio la mia testa, la mia intelligenza e la mia empatia per aver colto tutto in tempo. A lui auguro solo una cosa: di riuscire, finalmente, a sentirsi davvero sé stesso. Perché vivere per compiacere gli altri o per mantenere una facciata è la cosa peggiore che si possa fare".

"E se adesso ha trovato la sua serenità, gli auguro che sia autentica." Cristina ha scelto di concludere il suo post con toni pacati ma incisivi: "Non entro nei dettagli, perché ho troppa empatia e finirei per provare io la vergogna che dovrebbero provare altre persone. E quindi mi fermo qui."