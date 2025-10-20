Uomini e donne anticipazioni: Flavio Ubirti bacia una corteggiatrice, Sabrina Zago torna in studio

Durante la registrazione di oggi, Flavio Ubirti ha baciato una delle corteggiatrici, provocando la reazione delle sue pretendenti. Sabrina Zago ha raccontato la sua storia con Nicola.

Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne, avvenuta oggi, lunedì 20 ottobre. Secondo quanto riportato da Fanpage, in studio si è respirata un'aria decisamente movimentata dando vita ad una puntata ricca di emozioni e momenti inaspettati, tra baci appassionati che hanno coinvolto Flavio Ubirti, reazioni furiose e un ritorno molto atteso nel parterre del Trono Over. Di seguito le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi.

Trono Classico: arriva il primo bacio per Flavio Ubirti,

Il protagonista assoluto della registrazione è stato il tronista che ha sorpreso tutti avvicinandosi sempre di più alla corteggiatrice Martina Cardamone. Tra i due, infatti, è scattato un bacio intenso e carico di passione, che ha lasciato senza parole il pubblico in studio. Il gesto, però, non è stato affatto gradito dalle altre pretendenti di Flavio Ubirti. In particolare, Denise ha reagito con rabbia e ha abbandonato lo studio, visibilmente delusa dall'atteggiamento del tronista, che sembra aver messo in discussione gli equilibri del suo percorso. Flavio è andato in esterna anche con una corteggiatrice di nome Angela.

Il ritorno di una dama del Trono Over

Un altro momento molto atteso è stato il ritorno in studio di Sabrina Zago, ex dama del Trono Over che, nei giorni scorsi, aveva deciso di lasciare il programma per vivere la sua storia d'amore con Nicola lontano dalle telecamere. Secondo le anticipazioni la coppia è stata invitata in trasmissione per raccontare come sta procedendo la relazione, ma solo Sabrina si è presentata in studio.

La dama ha raccontato di aver trascorso alcuni giorni con Nicola e di vivere un momento sereno e felice al suo fianco. I due, infatti, avrebbero deciso di proseguire la loro conoscenza lontano dai riflettori, scelta che conferma il loro desiderio di vivere il rapporto con maggiore riservatezza.

Novità nel parterre Over

Le novità non si fermano qui: due nuove dame hanno fatto il loro ingresso in studio per corteggiare Mario, cavaliere del Trono Over. Dopo aver ascoltato entrambe, l'uomo ha deciso di tenere soltanto Renata. Una scelta che potrebbe dare il via a una nuova frequentazione destinata a far parlare nei prossimi appuntamenti del dating show.