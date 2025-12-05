Uomini e Donne, coppia molto criticata organizza la convivenza dopo l’uscita dal programma

Federica Clazzer e Guido Ricci sono usciti da Uomini e Donne da diverse settimane, anche se la puntata in cui i due hanno lasciato il dating show è andata in onda solo venerdì scorso. Nonostante lo scetticismo che li circonda, soprattutto da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari, la loro relazione procede molto bene, come hanno confermato nel corso di un'intervista a Lorenzo Pugnaloni.

"Tutto bene, benissimo. È un mese che siamo usciti dal programma e cerchiamo di vederci il più possibile, almeno quattro volte a settimana," ha dichiarato Guido. I due stanno già progettando passi importanti: "A gennaio vogliamo organizzarci per andare a convivere. Stiamo benissimo, siamo molto felici."

La sorpresa mancata (ma riuscita lo stesso)

Guido ha svelato che la decisione di lasciare il dating show era stata programmata da tempo, il cavaliere anche in studio aveva parlato di una sorpresa, ovvero il giorno del compleanno di Federica. "Mi ero dato come obiettivo il suo compleanno. Volevo uscire quel giorno per farle una sorpresa. Anche se poi la sorpresa gliel'ho fatta lo stesso: aperitivo, cena e i fuochi d'artificio." L'idea iniziale prevedeva una lettera e la loro canzone in studio, ma - racconta - "hanno insistito un po' troppo" ha detto riferendosi alla pressione da parte degli opinionisti - e l'uscita è avvenuta prima del previsto. "Avevo voglia di uscire con lei, sono innamorato"

Federica Clazzer e Guido Ricci

Federica sulle critiche: "Io sapevo cosa volevo"

Federica ha spiegato di non essersi mai sentita davvero messa in discussione: "I miei sentimenti erano lucidi. Io volevo stare con Guido. Ci frequentavamo anche durante il programma, anche se ci vedevamo due o tre volte a settimana." L'ex dama ha ribadito la sua gratitudine al programma: "Sono felicissima, perché grazie a loro ho conosciuto Guido. È stata una realtà vera, lì mi sono innamorata di lui." Riguardo all'intervento di Gloria Nicoletti nella loro conoscenza, Federica ha aggiunto: "Non mi ha mai toccato, sono sempre stata sicura di me stessa."

Guido replica a Gloria: "Non è stata corretta"

Guido ha voluto chiarire alcuni punti in merito alle dichiarazioni di Gloria: "Le cose che ha detto non erano vere. Non ho mai detto, ad esempio, che non volevo portare la torta a sua figlia. Non ho avuto modo di spiegarmi e tutto è stato sminuito. Io sono fiero di come mi sono comportato." Ha inoltre ammesso che, già dopo qualche settimana in studio, aveva iniziato a scambiarsi sguardi significativi con Federica e che il loro primo bacio in trasmissione non è stato facile, ma molto intenso. Federica conferma: "Con lui c'è stata subito chimica, mi aveva coinvolta fin dal primo momento."

Gli auguri alla nuova coppia Agnese-Roberto

La coppia ha poi commentato il nuovo legame nato tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, anche loro usciti dal dating show. "Auguriamo loro di essere felici come noi," ha detto Federica. "Non siamo una coppia che discute, ci troviamo in tante cose, e auguro a loro lo stesso." Guido ha ribadito gli auguri, pur ammettendo di essere rimasto sorpreso: "Avevo notato molto interesse di Agnese verso Federico Mastrostefano, poi il cambio è stato improvviso. Secondo me tra loro poteva nascere qualcosa di bello"