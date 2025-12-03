Uomini e Donne: Roberto e Agnese lasciano lo studio insieme, Jakub porta le rose per scusarsi con Sara

La puntata di Uomini e Donne del 3 dicembre è stata un mix di emozioni, sorprese e piccoli colpi di scena. Dall'arrivo del nuovo cavaliere Gianni, che ha subito attirato l'attenzione di Gemma, al coinvolgente avvicinamento tra Roberto e Agnese, fino al triangolo Mauro-Lucia-Francesco, il parterre non è rimasto un attimo fermo. Nel trono classico, invece, tensioni e mazzi di rose hanno movimentato l'ingresso in studio di Sara e Jakub.

L'ingresso di Gianni e la reazione di Gemma

La puntata di Uomini e Donne si apre con un momento che potremmo definire il classico Gemmadì: in studio entra Gianni, nuovo cavaliere venuto appositamente per conoscere Gemma Galgani. Lei, ovviamente, non resta indifferente: sguardo luminoso, e sorriso malizioso. Chissà, forse stavolta Cupido ha deciso di lasciare il segno.

Una coppia lascia il programma dopo un ballo al centro dello studio

Si passa poi a Roberto Priolo e Agnese De Pasquale, e qui l'atmosfera si scalda. Agnese, parlando di Roberto, si lascia andare a una dichiarazione che definire intensa è poco: "È esattamente il tipo di uomo che vorrei vedere al fianco di mia figlia e che forse mia madre vorrebbe vedere accanto a me. Ha il potere di farmi vibrare tutto. È un uomo completo."

Ikl primo baciuo tra Roberto e Agnese

Spronato da Gianni Sperti, che ormai è diventato il personal trainer delle emozioni del parterre, Roberto - uomo di poche parole ma evidentemente buone - si lancia: "I miei sentimenti ci sono tutti. Andiamo?" E i due ballano al centro come due star del red carpet, emozionando tutti... inclusa Gemma, che ormai si emoziona anche quando si accende la lucetta della telecamera, ma fa parte del suo fascino.

Spazio poi a Lucia, che ha iniziato una conoscenza con Mauro dopo aver detto no a Francesco per mancanza di fiducia. L'appuntamento va bene e scatta pure il bacio: insomma, un successo. Peccato che in studio arrivi Francesco, che dichiara di non sentirla da cinque giorni. Mauro lo punzecchia: invece di pensarla, poteva andarla a cercare - e possibilmente non invitarla in discoteca. Lucia, per chiarire le idee, fa scendere un altro cavaliere... e lo liquida in due minuti.

Trono classico: scuse, rose rosse e balli negati

La puntata prosegue con il trono classico. Sara Gaudenzi porta in esterna Jakub Bakkour: i due discutono a lungo delle parole dette su Marco Veneselli e la tensione sale. In studio Jakub arriva con un gesto riparatore, ovvero un mazzo di rose rosse (la diplomazia dei fiori non tradisce mai). Chiede scusa... e Sara accetta. Tutto bene quindi? Non proprio: subito dopo sceglie di ballare con Marco Veneselli.