Uomini e Donne, Raul Dumitras e Cristiana Ferrara sempre più vicini: baci e magliette sospette

Dopo Uomini e Donne e Temptation Island, un nuovo intreccio sentimentale cattura l'attenzione del web. Ma è vero amore o solo un modo per restare sotto i riflettori?

La saga del trono classico di Martina De Ioannon sembra non avere mai fine. A distanza di mesi dalla conclusione del percorso in studio, i protagonisti di quella stagione continuano a far parlare di sé. Dopo segnalazioni, frecciatine e like sospetti, spunta un nuovo intreccio che sta infiammando il web: Raul Dumitras, ex compagno di Martina, starebbe frequentando Cristiana Ferrara, ex di Gianmarco Steri.

Un intreccio che sa di telenovela e che rende il gioco degli ex sempre più paradossale. C'è chi sui social ironizza, sostenendo che queste continue riconnessioni tra i protagonisti non siano casuali, ma piuttosto studiate per mantenere alta l'attenzione mediatica. In molti, infatti, pensano che diversi ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island, dove Raul e Martina hanno concluso la loro storia d'amore, vogliono restare sotto i riflettori a tutti i costi, anche dopo la fine del programma.

Avvistamento a Roma: bacio in pubblico?

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, i due sarebbero stati avvistati insieme in un locale della Capitale, Pepe Pizza Tuscolana. Un testimone avrebbe raccontato: "Ho appena visto Raul Dumitras e Cristiana Ferrara che si baciavano. Non ho potuto fare foto per privacy, ma erano chiaramente molto affiatati".

Cristina Ferrera

Un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti: Raul indossava un cappellino verde e bianco e fumava una sigaretta, mentre Cristiana sfoggiava leggings neri, una felpa oversize e i suoi immancabili Dr. Martens. I due si sarebbero intrattenuti all'esterno del locale, isolati dal resto dei clienti, tra chiacchiere e sorrisi complici.

La maglietta "incriminata"

Come se non bastasse, nelle ultime storie di Instagram Cristiana Ferrara è apparsa con una maglietta identica a una già indossata da Raul Dumitras in alcuni video. Una coincidenza? Forse. Ma i follower non hanno dubbi: per molti è la conferma di una frequentazione in corso. Raul, durante il confronto di ieri a Uomini e donne, ha condiviso una storia in cui si faceva vedere mentre seguiva il dating show con una faccia rassegnata.

Intanto, i social si infiammano e il dibattito si divide tra chi crede alla nascita di un nuovo flirt e chi vede in tutto ciò una strategia di visibilità. Qualunque sia la verità, una cosa è certa: il mondo degli ex di Uomini e Donne e Temptation Island continua a sorprendere, trasformandosi sempre più in una vera e propria soap social, dove le trame d'amore sembrano non finire mai.