Uomini e Donne, Martina De Ioannon non si presenta al confronto con Ciro e Gianmarco: “Mancanza di rispetto”

Era considerata la puntata più attesa di questa stagione di Uomini e Donne, quella che i fan del Trono Classico aspettavano da settimane. In studio, infatti, è andato in onda il confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, ma a mancare clamorosamente è stata Martina De Ioannon, la grande protagonista delle ultime settimane, che non si è presentata.

La sua sedia vuota non è passata inosservata. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno subito sottolineato quanto la scelta di Martina sia stata una mancanza di rispetto nei confronti del programma e del pubblico che l'aveva sostenuta.

Il filmato riepilogativo e le accuse di Ciro

La puntata si è aperta con un filmato in stile "giornalismo d'inchiesta", che ha ripercorso tutti i momenti salienti delle ultime settimane: dalla rottura tra Ciro e Martina e quella tra Gianmarco e Cristina, fino alle voci sull'avvicinamento tra la De Ioannon e il barbiere romano, confermate poi da paparazzate di baci condivisi sui social.

Cristina Ferrera

Secondo quanto riportato da Gianmarco, Martina avrebbe deciso di non presentarsi perché i suoi genitori non avrebbero approvato un confronto con Ciro, soprattutto dopo alcune interviste in cui lui avrebbe rivelato dettagli sulla loro intimità.

Ciro, visibilmente irritato, ha accusato Martina non tanto per la rottura, quanto per il suo atteggiamento sui social, riferendosi in particolare alle storie su Instagram della De Ioannon in cui l'ex tronista indossava la collana che le aveva regalato Steri. "Se voleva vederti, non aveva bisogno di pubblicizzarlo sui social, né di farsi vedere in barberia. Poteva chiamarti e dirti che voleva incontrarti."

Gianmarco e Cristina, tra recriminazioni e delusioni

Durante il confronto, Gianmarco ha ribadito che con Martina non è fidanzato, ma che i due si stanno semplicemente frequentando, nonostante i baci ad eventi pubblici come X Factor. Cristina, invece - come riferito nelle anticipazioni - ha preferito rimanere inizialmente in disparte, ma alla fine non ha trattenuto il suo disappunto verso Gianmarco, accusandolo di non averla mai trattata come una vera fidanzata: "Da quando ti sei seduto là non mi hai guardato in faccia. Sei molto infantile. Mi dicevi che Martina era una persona vuota, e invece con me non c'eri mai. Io ero solo un optional."

Ciro Solimeno

Tina e Gianni contro Martina

Maria De Filippi non ha nascosto la sua delusione, rimproverando Martina per il "devasto social" che si è creato e per non aver affrontato apertamente la situazione con Ciro. Anche se ha difeso l'ex tronista contro gli insulti che avrebbe ricevuto sui social. "Capisco la rabbia tua Ciro e quella di Cristina, ma non capisco quella degli altri che insultano Martina perché non ha lasciato loro."

Gianni Sperti è stato durissimo: "Sono delusissimo dalla sua assenza. Penso che sia stata poco rispettosa nei confronti del programma e del pubblico, che l'ha rivalutata dopo un percorso difficile. Doveva venire qua."

Sulla stessa linea Tina Cipollari, che ha rincarato la dose: "Non si può sentire che lei se ne frega di tutto. Se davvero se ne fregava di tutto, oggi sarebbe stata qui." L'assenza di Martina è apparsa dunque come un punto a sfavore della nuova coppia, lasciando in molti la sensazione che questa storia sia tutt'altro che chiusa.