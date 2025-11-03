Uomini e Donne, Rosanna perde la pazienza con Roberto e dà il due di picche ad Alessio Pili Stella

Inizio settimana movimentato negli studi di Uomini e Donne, dove emozioni e colpi di scena non sono mancati. Tra nuove frequentazioni, delusioni e addii inaspettati, il parterre ha offerto momenti di confronto e tensione. Rosanna Siino si trova a fare i conti con la gelosia per Roberto, mentre nel Trono Classico Jakub decide di abbandonare il programma, lasciando il trono di Cristiana Anania.

Uomini e donne del 3 novembre: Roberto tra due fuochi e Alessio riceve un due di picche

Si parte dal Trono Over, che questa volta ha visto protagonisti due volti che non si vedono spesso al centro dello studio: Rosanna Siino e Roberto. I due hanno iniziato a frequentarsi, ma il cavaliere, nel frattempo, è uscito anche con Gloria Nicoletti. La clip mostrata in studio ha rivelato una forte sintonia tra Roberto e Gloria, tanto da lasciare Rosanna visibilmente delusa.

La dama, infatti, sperava che Roberto le concedesse una sorta di esclusiva, ma lui ha chiarito di non voler rinunciare alla possibilità di conoscere altre donne del parterre femminile. Il segmento successivo è stato dedicato a Federica C. e Guido Ricci. Secondo Maria De Filippi, Guido starebbe prendendo in giro la dama.

Guido Ricci

Anche Gloria condivide la stessa opinione - sebbene il suo giudizio, da ex di Ricci, venga percepito con più cautela, la dama infatti ha ancora il dente avvelenato contro Guido. Nel frattempo, Alessio Pili Stella ha tentato di invitare Federica a cena, ma la dama lo ha gentilmente rifiutato, lasciandolo con un "due di picche".

Trono Classico: Jakub lascia lo studio

Nel Trono Classico, colpo di scena per Jakub Bakkour, che decide di autoeliminarsi e dire addio a Cristiana Anania. Il percorso della tronista si sta rivelando piuttosto complicato: dopo settimane di tensioni e un bacio che sembrava aver riacceso l'interesse, l'ex tentatore ha scelto di lasciare il programma, stanco delle continue discussioni con lei. Cristian ha portato in esterna Ernesto, ma anche Federico, deluso dall'atteggiamento della tronista, ha confessato di valutare l'addio allo studio. Per il momento, però, pare che rimarrà ancora nel parterre, almeno per qualche puntata.