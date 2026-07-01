Uomini e Donne: Ciro ed Elisa, tra incontri, famiglia e futuro. Come procede davvero

Dopo Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa vivono la loro relazione tra incontri frequenti, distanza tra Roma e Catania e il confronto con famiglie e amici. Una storia che cresce lontano dalle telecamere tra conferme e nuove sfide.

Dopo l'uscita da Uomini e Donne, la storia tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi continua a evolversi lontano dalle telecamere. La coppia sta cercando di costruire un equilibrio tra la distanza geografica, gli impegni quotidiani e il rapporto con le rispettive famiglie. Tra incontri frequenti soprattutto a metà strada e nuovi progetti insieme, i due stanno vivendo una fase delicata ma intensa della loro relazione.

Ciro ed Elisa: la vita dopo il programma tra realtà e nuove abitudini

L'ultima stagione del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi si è conclusa con la scelta di Ciro che, dopo un percorso lungo e piuttosto altalenante, ha deciso di uscire dal programma insieme a Elisa. La puntata è stata registrata lo scorso 12 maggio e in molti, nel pubblico, erano convinti che la decisione finale potesse ricadere su Martina Calabrò, ma alla fine il tronista ha seguito il proprio cuore, scegliendo la corteggiatrice siciliana.

Ciro ed Elisa stanno insieme da poco più di un mese e, almeno per ora, la relazione sembra procedere bene. Il principale ostacolo è la distanza: lui vive a Roma, lei a Catania. Per questo si organizzano spesso tra spostamenti e incontri a metà strada, soprattutto a Napoli, dove riescono a vedersi con più facilità, Ciro è originario di Pompei.

Ciro ed Elisa dopo la scelta

Al magazine ufficiale di Uomini e donne, hanno raccontato di voler superare le difficoltà logistiche senza troppe tensioni, anche perché la volontà di stare insieme è forte. Il prossimo passo, quando si sentiranno più consolidati come coppia, potrebbe essere la convivenza. Parlando della vita senza telecamere, Ciro ha spiegato che l'inizio è stato naturale, senza particolari imbarazzi. Elisa ha confermato, sottolineando come la sensazione sia quella di frequentarsi da sempre.

La coppia ha già avuto modo di conoscere famiglie e amici. Ciro ha ammesso di aver inizialmente temuto qualche pregiudizio, legato al suo comportamento durante il percorso televisivo, ma ha raccontato di essere stato accolto positivamente. Anche la famiglia del tronista, inizialmente più scettica verso Elisa, si è ricreduta dopo averla conosciuta: Elisa è stata apprezzata dagli amici di Ciro per il suo carattere determinato.

Elisa ha definito Ciro molto divertente ma anche permaloso, come si era in parte notato durante il percorso a Uomini e donne, mentre lui ha descritto la ragazza come una persona forte e sicura di sé, ma talvolta un po' incline a lamentarsi. Per quanto riguarda i progetti estivi, la coppia ha già pianificato le vacanze: luglio a Mykonos e agosto probabilmente in Sardegna, con l'idea di soggiornare a Porto Rotondo.