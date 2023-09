Uomini e Donne: chi è Beatriz Dorsi, corteggiatrice dei nuovi tronisti: ecco la sua storia

Beatriz Dorsi è approdata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Brando e Cristian Forti, i due nuovi tronisti del programma condotto da Maria De Filippi. Originaria del Brasile, la giovane ha condiviso parte della sua storia durante una delle esterne del dating show di Canale 5. Di seguito, riportiamo ciò che sappiamo su di lei.

Chi è Beatriz Dorsi, la corteggiatrice di Uomini e Donne

Beatriz è di origini brasiliane ma ha vissuto in Italia fin da quando aveva sette anni. Nel corso del programma, non ha ancora rivelato la sua età, ma sappiamo che è una studentessa universitaria. In particolare, sta frequentando il corso di laurea in Scienze Politiche, indirizzo relazioni internazionali e studi europei, come specificato nella sua bio di Instagram. Sembrerebbe essere una studentessa eccellente, con una media universitaria particolarmente alta.

Su Instagram vanta poco più di 2000 follower, sul social ci sono scatti della sua vita quotidiana ed ha un gatto di nome Tara.

La storia di Beatriz Dorsi: il rapporto con la madre

Durante un'esterna con Brando, Beatriz ha condiviso una toccante storia riguardante il suo rapporto con sua madre biologica, che è scomparsa circa un anno fa. La madre aveva espressamente desiderato di incontrare Beatriz prima di morire, ma la corteggiatrice ha rifiutato. "L'anno scorso mia madre è deceduta in Brasile. Ha espresso un ultimo desiderio: quello di vedermi. Tuttavia, ho preso la decisione di non andare - ha svelato Beatriz trattenendo a malapena l'emozione - Non credo che se lo meritasse. Una persona che è scomparsa dalla mia vita e che ora torna solo per vedere come sto, mi avrebbe arrecato dolore vederla. Mi sarei posta molte domande"

Le parole di Maria De Filippi a Beatriz

Dopo aver ascoltato il racconto di Beatriz, Maria De Filippi, conduttrice del programma, le ha detto: "Ti fa onore quello che racconti. Capisco che tu faccia fatica, ma nessuno potrà mai giudicarti". A queste parole si sono aggiunte quelle di Gianni Sperti, uno dei due opinionisti del programma: "Oltre ad essere bella, hai tanto da dire".

Parlando di Brando, Beatriz ha enfatizzato che, anche se non è il suo tipo ideale, è rimasta colpita dal fatto che lui sia stato in grado di cogliere aspetti di lei che nessun altro aveva mai compreso.

Brando, il nuovo tronista, ha 22 anni ed è originario di Treviso, ha vissuto a Miami, ma la separazione tra i suoi genitori quando aveva solo 10 anni ha lasciato profonde cicatrici. L'assenza del padre lo ha segnato in modo indelebile, portandolo a diventare una persona più dura e disillusa nei confronti degli altri, come ha raccontato nel video di presentazione.