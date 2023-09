Uomini e donne: chi è Cristian Forti, il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi

Uomini e Donne inizierà lunedì 11 settembre 2023. Attualmente, sono stati annunciati due tronisti, Christian Forti e Brando, insieme a la tronista di nome Manuela Carriero. Le registrazioni del programma sono già iniziate, e le prime anticipazioni ci porteranno a conoscere meglio i tre tronisti. Oggi ci concentriamo su chi è Christian e scopriamo cosa sappiamo di lui.

Chi è Christian Forti

Cristian, un giovane di 22 anni nato a Roma, è attualmente uno studente universitario al terzo anno del corso di fisioterapia. Quando non è impegnato con i libri e le lezioni, trova il tempo per guadagnare lavorando come rider, consegnando la pizza a domicilio.

La Famiglia di Christian Forti

La vita di Cristiano è caratterizzata da dinamiche familiari complesse, poiché i suoi genitori hanno divorziato e entrambi hanno trovato nuove compagnie. Al momento, Cristian condivide la sua residenza con sua madre, il suo attuale compagno e il suo giovane fratellino, come ha raccontato nel suo video di presentazione per il programma Uomini e Donne. La madre è la persona più importante della sua vita, a casa ha un piano tutto suo: "Posso stare tranquillo, posso fare le mie cose, nessuno mi disturba. Un sogno".

Sia il padre che la madre hanno avuto due nuovi figli, ora, dopo aver sofferto per la separazione dei suoi genitori, si trova di fronte ad una famiglia allargata. "Siamo una squadra di calcio. Siamo tanti, ma ci vogliamo tanto bene", ha fatto sapere nel video.

Cosa si aspetta Cristiano da Uomini e Donne

Il nuovo tronista di Uomini e Donne scende sul parterre del dating show più famoso della televisione italiana per trovare la sua anima gemella. Cristiano desidera una persona che sia capace di accettare le sue fragilità, mostrarle e prenderne cura. Si impegna a essere se stesso, a dare il massimo e a esprimere le sue opinioni senza filtri. Ritiene che, se queste componenti saranno presenti, l'esperienza sarà eccezionale e che rimarrà un ricordo indelebile.

Le segnalazioni sul nuovo tronista

Come per Brando, anche per Cristiano sono arrivate segnalazioni secondo le quali il nuovo tronista sarenbbe fidanzato, ma lui ha confermato di essere single. Ha spiegato che ha notato foto online che lo ritraggono insieme alla sua ex ragazza, ma entrambi hanno la foto con i volti oscurati. Questa immagine, ha raccontato il tronista, risale a una vacanza a Lampedusa, che è stata acquistata e quindi pagata quando erano ancora una coppia. "Nessuno dei due è ricco, quindi nessuno ha rinunciato alla vacanza", ha aggiunto, precisando che la relazione tra loro è terminata all'inizio di aprile 2023, mentre la vacanza è stata prenotata e pagata nel febbraio dello stesso anno.