Uomini e Donne nel caos: Marina piange, Barbara esplode e Giancarlo sorprende

Tra lacrime, tensioni e frecciatine, la puntata dell'8 maggio di Uomini e Donne accende il Trono Over: Marina crolla dopo le parole di Giancarlo, mentre Barbara perde la pazienza in studio.

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, venerdì 8 maggio 2026, non sono mancati scontri, lacrime e momenti esilaranti. Al centro dello studio, ancora una volta, dame e cavalieri del Trono Over, con Maria De Filippi affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Marina in lacrime contro Giancarlo: "Mi ha devastata"

La prima a sedersi al centro dello studio è stata Marina che, dopo la puntata di ieri, ha ripreso immediatamente il suo scontro con Tina e Gianni. Poco dopo è stata mostrata una clip del backstage in cui la dama, visibilmente commossa, si lasciava andare a un duro sfogo contro Giancarlo. Secondo Marina, il cavaliere avrebbe minimizzato il suo comportamento nel programma accusandola di fare il personaggio, parole che l'avrebbero profondamente ferita. "Quando ha detto che io qui faccio il personaggio mi ha devastata", ha confessato tra le lacrime.

Giancarlo torna con un nuovo look e scatena l'ironia dello studio

Ma il vero colpo di scena è arrivato con l'ingresso di Giancarlo. Il cavaliere si è presentato in studio con un nuovo look e un inedito colore di capelli che non è passato inosservato. Giancarlo ha chiarito la dinamica del cambio look: la zia avrebbe realizzato i colpi di sole usando prodotti naturali e, come specificato dall'interessato "un coprente, non un colorante".

Barbara De Santis

Una giustificazione che ha immediatamente scatenato l'ironia di Tina, pronta a commentare il look con battute e frecciatine che hanno divertito il pubblico in studio.

Barbara De Santi furiosa con Stefano: Maria la richiama in studio

Spazio poi a Barbara De Santi, protagonista di un acceso confronto legato a Stefano P. La dama non avrebbe infatti gradito il fatto che il cavaliere non le abbia risposto al telefono, nonostante lui si trovasse nel pieno di un intervento chirurgico. A quel punto Maria De Filippi ha provato a riportarla alla ragione, facendole notare come il mondo non ruoti attorno a lei.

Massimo chiude con Sabrina Zago e torna da Barbara

Nel frattempo, Massimo ha deciso di interrompere la frequentazione con Sabrina Zago. Successivamente il cavaliere si è riavvicinato proprio a Barbara De Santi: tra i due la complicità sembra essere tornata, tanto che hanno ripreso a frequentarsi e a scambiarsi baci.

Barbara, inoltre, ha ammesso di provare ancora un forte interesse per Massimo, confessando che ogni volta che lo vede "le si accelera il battito del cuore".