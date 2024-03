Uomini e donne: Aurora e Gianni Sperti al centro della discussione, Gianluca e Diego litigano per Maura

Nel primo appuntamento della settimana di Uomini e donne i protagonisti sono stati i cavalieri e le dame del Trono Over, con discussioni che hanno coinvolto, tra gli altri, Aurora, Maura e Gianluca. Asmaa ha rifiutato altre due persone arrivate per conoscerla.

Uomini e donne: Aurora e Franco

La puntata del 5 marzo di Uomini e Donne si apre con il Trono Over con due sedute per Franco e Giancarlo, e due per Renata e Aurora Tropea. La discussione inizia con Aurora e Franco. Aurora accusa il cavaliere di non essere stato sincero con lei, rimproverandogli di aver chiesto il numero ad altre donne nonostante avesse detto di voler conoscere solo lei.

Aurora, indossando una maglietta con la scritta "Non curarti di me, curati tu" dedicata a Gianni Sperti, viene accusata da quest'ultimo di essere cattiva e di intromettersi nei percorsi delle persone presenti sul parterre, pur non gradendo interferenze nei suoi stessi percorsi.

Maria De Filippi cerca di calmare la situazione chiedendo ad Aurora cosa intende fare con Franco, il quale ammette di voler continuare la conoscenza, nonostante trovi Aurora molto pesante. Tuttavia, Aurora pensa che Franco non sia realmente interessato a lei, e non ottenendo una risposta definitiva dal cavaliere, decide di tornare tra il pubblico, chiudendo la frequentazione con lui.

Mentre Tina deride Franco, dandogli del buffone, Renata chiude la sua frequentazione con Giancarlo ma decide di continuare la conoscenza con Franco, con il quale balla al centro dello studio.

Gianluca, Diego e Maura

Nel secondo segmento del dating show, si affronta la situazione tra Gianluca, Diego e Maura. Quest'ultima ha trascorso una serata con Diego, cosa che ha infastidito Gianluca, il quale si sente ripagato con la stessa moneta, considerando che non aveva informato la dama della sua uscita con Cristina.

Ne scaturisce una discussione tra Gianluca e Diego, con il primo che accusa il secondo di avergli fatto un torto uscendo con Maura. Diego si difende sostenendo che Gianluca non sembrava interessato quando gli aveva chiesto se poteva ballare con Maura.

Ernesto e Barbara

Nella puntata precedente, Ernesto ha interrotto la conoscenza con Barbara dopo aver scoperto che lei si era messaggiata con la nipote di Ernesto. Barbara ribadisce di essere stata contattata dalla ragazza e si offre di mostrare i messaggi sul suo cellulare per dimostrarlo, ma Ernesto mantiene la sua decisione di chiudere la frequentazione.

Asmaa

Infine, per Asmaa, sul parterre del dating show scendono due nuovi cavalieri, Santo e Umberto che, come previsto da Tina, vengono eliminati da Asmaa. La dama alla fine della puntata balla con Ernesto.