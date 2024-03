Uomini e donne: Ida fa una dolce sorpresa a Pierpaolo, Ernesto spiega il motivo dell'addio a Barbara

La puntata di Uomini e Donne del 4 marzo ha coinvolto Barbara De Santi del trono Over e la tronista Ida Platano. Nel nuovo capitolo del programma di Maria De Filippi, Ernesto ha chiarito i motivi del suo addio a Barbara. Nel trono classico Ida non si fida di Mario e fa una sorpresa a Pierpaolo.

Uomini e donne del 4 marzo

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha offerto una serie di momenti intensi e sorprese che hanno appassionato gli spettatori del dating show. Tra litigi, confronti e gesti inaspettati, i protagonisti della trasmissione hanno dato vita a una puntata elettrizzante.

Confronto tra Barbara ed Ernesto

Il momento clou della puntata è stato il confronto definitivo tra Barbara ed Ernesto del trono over. La tensione era palpabile fin dall'inizio, con Ernesto che ha reso chiaro il suo punto di vista: la conoscenza tra lui e Barbara è ormai giunta al capolinea, a causa della mancanza di compatibilità.

La discussione è esplosa quando Ernesto ha rivelato che Barbara aveva contattato sua nipote, scatenando la sua ira. La dama, dal canto suo, ha difeso il suo gesto sostenendo che la nipote di Ernesto le aveva lasciato il suo numero e che non aveva fatto nulla di male nel cercare di approfondire la conoscenza della ragazza. Tuttavia, il cavaliere non ha accettato queste spiegazioni e ha ribadito la sua decisione di interrompere ogni rapporto con Barbara.

"Anche se sono stato io a presentarti tua nipote non ti ho chiesto di diventare sua amica, questo per me è troppo, ha spiegato Ernesto.

Intervento di Gianni Sperti

Nella discussione è intervenuto anche Gianni Sperti,che ha rimproverato Barbara per il suo gesto, prendendo le parti di Ernesto: "Sei pesante, il tuo gesto ha confermato il punto di vista di Ernesto che si sentiva braccato da te", ha detto l'opinionista.

Trono Classico: Ida Platano e Mario

Nel frattempo, il trono classico con Ida Platano ha portato alla luce una serie di tensioni e fraintendimenti tra la tronista e Mario, il corteggiatore riammesso in studio dalla stessa Ida, nonostante le numerose segnalazioni arrivate sul suo conto.

Anche oggi Ida ha espresso il suo disagio, ancora non si fida di Mario, nonostante lo abbia fatto rientrare. Contro lo speaker radiofonico napoletano è intervenuta anche Tina Cipollari, l'opinionista è convinta che Mario stia recitando una parte.

A Uomini e donne Ida Platano oggi ha ballato con Pierpaolo

Il confronto è sfociato in un'escalation di tensioni, con Ida che ha chiesto di lasciare lo studio per un momento di riflessione, in realtà la tronista era andata nel backstage per una sorpresa a Pierpaolo.

Ida Platano ha portato sul parterre una torta per festeggiare il compleanno di Pierpaolo. Alla fine Ida ha ballato con quest'ultimo e poi ha salutato definitivamente Marco, uno dei corteggiatori con cui non è scattata la scintilla: "Non voglio tenerti qua inutilmente", ha detto Ida Platano salutandolo.