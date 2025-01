Uomini e donne anticipazioni della registrazione, Gianmarco e Tina: prime esterne, in studio anche Chiara

Durante la prima registrazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5. Tina Cipollari ha continuato la sua esperienza da tronista, Francesca Sorrentino si è avvicinata a un corteggiatore e in studio è arrivata una nuova protagonista. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Le anticipazioni di Uomini e donne

Dopo le selezioni iniziali, Tina ha finalmente vissuto la sua prima esterna con Cosimo. La serata a Roma è stata piacevole: durante la cena, i due hanno avuto modo di conoscersi meglio. Ma le sorprese non finiscono qui! L'opinionista ha accolto in studio un nuovo corteggiatore, decidendo di dargli una possibilità.

Non solo, l'opinionista ha chiesto anche il ritorno di un uomo che in precedenza aveva deciso di eliminare. Il motivo? Un video in cui questo signore ha mostrato con fierezza la sua Ferrari! La scelta di Tina non poteva che ricadere su di lui, attirando l'attenzione di tutto lo studio.

Chiara è la nuova tronista

Francesca Sorrentino ha deciso di portare in esterna solo Gianluca Costantino. Il loro appuntamento è stato molto positivo, e in studio entrambi hanno confermato di trovarsi bene insieme e di sentire un progressivo avvicinamento. Tuttavia, non c'è stato alcun bacio. Gianmarco Meo ha espresso il suo disappunto, dichiarando che tra lui e Francesca si è ormai creato un muro difficile da abbattere.

La tensione era palpabile, ma i due hanno comunque deciso di ballare insieme per chiarirsi. Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina De Ioannon, ha iniziato le prime due esterne con ragazze selezionate attentamente, per lui sono arrivate circa ottomila richieste di potenziali corteggiatrici. Per ora, si è trattato solo di incontri conoscitivi senza particolari colpi di scena.

Grandi novità in studio: è stata presentata la nuova tronista, Chiara, il cui video di presentazione è stato condiviso ieri dai profili ufficiali del programma. Per lei sono già scesi i primi corteggiatori in un appuntamento al buio, ma si è notato subito un dettaglio: molti di loro sono più giovani di lei.

Per il Trono Over, Gemma Galgani, colonna portante del parterre femminile, ha accolto un nuovo cavaliere e ha deciso di dargli una possibilità. Giovanni al centro studio per fare il punto sulla sua situazione sentimentale: è uscito sia con Margherita Aiello che con Morena Farfante, ma mentre con la prima le cose procedono, con la seconda l'intesa non è scattata.