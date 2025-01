Uomini e donne, Chiara è la nuova tronista: "mi piacciano gli uomini belli e anche un po’ parac*li"

Oggi il dating show ha presentato una nuova tronista: ecco chi è Chiara e come si è presentata al pubblico del programma di Maria De Filippi

Al termine della registrazione di Uomini e Donne, c'è stato un colpo di scena. Tra le novità della giornata, è stata presentata a sorpresa la nuova tronista. Il suo percorso, che inizierà ufficialmente dalle prossime puntate, andrà ad arricchire le dinamiche del Trono Classico, al fianco di Francesca Sorrentino, Gianmarco Steri e Tina Cipollari. La giovane si chiama Chiara e ha confessato di essere rimasta spiazzata dalla scelta dello staff di Maria De Filippi.

La presentazione di Chiara

"Ciao, stento a crederlo pure io, ma sono la nuova tronista di Uomini e Donne", ha dichiarato con emozione nel video condiviso sugli account ufficiali di Witty Tv. Chiara ha 23 anni, è romana e studia Economia, Finanza e Marketing all'università. La ragazza ha raccontato di andare molto bene negli studi, tanto da aver vinto due anni fa una borsa di studio che le ha permesso di continuare il suo percorso universitario senza gravare sulla sua famiglia:

"Ho vinto una borsa di studio che mi ha permesso di continuare a studiare senza essere un peso per la mia famiglia". Chiara vive con i suoi genitori, con i quali ha un rapporto speciale: "Con loro ho un rapporto speciale, sono la mia forza", ha affermato. Ha anche un fratello maggiore, che per lei è come un secondo padre, e trova un grande punto di riferimento nelle sue nonne.

La tronista Chiara

Nonostante sia una ragazza semplice e con le idee chiare, Chiara ha un animo originale: preferisce indossare abiti di seconda mano piuttosto che acquistare vestiti nuovi, una scelta che alcuni ragazzi non comprendono del tutto. Tuttavia, lei è decisa: "Non cambio e non cambierò mai". Chiara ha confessato di essere stata innamorata una sola volta nella vita, ma nelle sue relazioni ha spesso avuto la sensazione di essere quella più coinvolta.

"Sono proprio una sottona", ha detto con autoironia. È attratta dagli uomini belli, sicuri di sé, con obiettivi nella vita, e anche un po' "parac.li", purché sappiano tenerla sulle spine. "Mi capita spesso di sentirmi sola e mi piacerebbe incontrare un uomo che sappia amarmi davvero e starmi accanto. Se sono qui, è perché dopo le delusioni ricevute, vorrei trovare qualcuno che mi accetti per come sono, con tutte le mie contraddizioni. E magari, chissà, costruire qualcosa di importante", ha concluso.